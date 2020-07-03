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整理包／「振興三倍券」超市量販優惠一次看

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
愛買史無前例報復性贈點放大三倍振興券好康。圖／愛買提供
愛買史無前例報復性贈點放大三倍振興券好康。圖／愛買提供

「振興三倍券」開放預購，除了可利用四大超商預訂、領取外，經濟部表示，也可上「官網預訂」，領券地點除了超商外，還有全聯、美廉社、康是美、屈臣氏等選擇，而近日超市量販業者也陸續公布讓好康再放大的優惠方案。

●全聯福利中心讓振興三倍券價值放大30倍

自7月15日起至8月13日止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，就送福利點1,000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1,000元送500點（價值50元），另持實體振興券全額支付單筆每滿1,000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包，食衣住行育樂超過50個品牌優惠一次通通享有，限量100萬份，送完為止。

●美廉社同步發行10萬本通路振興券

即日起在美廉社消費，不限會員不限消費金額即贈送乙本「美廉社振興券」，內含醫療級口罩預購券乙張（一盒50片），憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，預購完成後即送乙張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

家樂福超過40倍振興劵加碼、 總價值80億優惠

家樂福聯合50大品牌廠商，集結家樂福實體與數位全館商品、購物中心(商店街/美食街)與異業合作，推出20萬本「家樂福振興彭湃包」每本享有40,000元優惠劵(總價值80億元，7/15~7/28期間持紙本振興三倍劵單筆消費滿1,000元就可獲得。

在數位部分，即日起於玉山官網綁定數位振興三倍劵享1%回饋，7/15~7/28使用家樂福APP綁定玉山家樂福聯名卡，刷卡單筆滿3,000元以上，最高享10%回饋電子折價劵。還有於9/2前於全台家樂福量販/便利購使用紙本振興三倍劵再刷玉山家樂福聯名卡付款，就有機會參加抽獎一次，最大獎Gogoro 3 Delight重型電動機車騎回家。

●愛買點數50倍送、身份證含3個「3」拿300元

將三倍券網路登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並於HAPPY Go Pay綁定同一張「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，7/15(三)-7/28(二)至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元(含指定DM商品)，使用HAPPY Go Pay支付結帳，即可獲得點數最高1500點(市值450元)，是平日贈點的50倍。(平日單筆消費滿15萬一次獲贈1500點)

同時，HAPPY GO卡友只要身份證字號中含3個「3」，7/15(三)-7/28(二)持本人身分證正本至全台14家客服中心，即可兌換300元抵用券，限量共1000份，送完為止。(抵用券面額100元，共3張，消費滿1000元即可使用) 。

家樂福聯合50大品牌廠商推出20萬本「家樂福振興彭湃包」。圖／家樂福提供
家樂福聯合50大品牌廠商推出20萬本「家樂福振興彭湃包」。圖／家樂福提供

全聯PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，就送福利點1,000點。圖／全聯提供
全聯PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，就送福利點1,000點。圖／全聯提供

美廉社同步推出內含醫療級口罩預購券乙張的「美廉社振興券」。圖／美廉社提供
美廉社同步推出內含醫療級口罩預購券乙張的「美廉社振興券」。圖／美廉社提供

家樂福 口罩 玉山

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