網問好市多當年瘋搶義美厚奶茶真相？他揭這點已成「台灣人基因」

還記得當年搶破頭的義美厚奶茶嗎？2018年時由美式賣場好市多獨賣，熱賣程度還讓部分分店在5分鐘內宣告完售。如今有網友回顧厚奶茶，瘋搶的盛況已經消失，貨架上輕鬆可見充足的貨源。因此好奇詢問，究竟是什麼原因，形成當年的「厚奶茶之亂」？有網友點出背後最大原因，認為「一窩蜂跟風」已經深埋在台灣人的基因裡頭了。

2018年時義美厚奶茶的搶購風潮，在各大臉書社團、討論區、youtuber影片皆能發現蹤影。由於當時只在好市多獨賣，連義美門市都沒有販售，使得義美員工也只好直奔好市多排隊搶買。

討論到當時為何會有搶購盛況，PTT網友點出可能是飢餓行銷，加上社團、網紅等宣傳，造成一窩蜂的效應。一旦搶到又可以打卡上傳，更加重了這個搶購的風氣。不過隨著時間推移，有網友指出「現在好市多根本囤積一堆賣不掉」，如同蛋塔效應早就退燒。不少人看到討論串回覆自己從頭到尾都沒有喝過，而部分喝過的人也直言，雖然不錯喝，「但沒值得到搶」。

網紅蔡阿嘎拍片回顧當年的爆紅商品。 圖擷自 蔡阿嘎

「蛋塔效應」一詞源自1990年代台灣葡式蛋塔店家的倒閉潮，用來描述大批消費者的衝動購買，且不久後發生極為迅速的消退現象。有網友點出「蛋塔、巨蛋麵包、甜甜圈、厚奶茶、costco烤雞、髒髒包、清玉」都有跟風的情形。其中因「黃金比例」紅極一時的清玉，店家數量接連收攤，官網截至目前台北市僅剩4家店面。