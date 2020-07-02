村上隆受新冠肺炎影響面臨破產 聯名UNIQLO、怪奇比莉系列要補貨還不買嗎？

日本最著名的藝術家村上隆（Takashi Murakami）日前在instagram自揭，由於新冠肺炎的影響，多項合作計畫被迫停擱，所以工作團隊 Kaikai Kiki正面臨破產，讓藝術界和潮流界都大感意外。

每一幅作品都能賣出天價的村上隆受到潮流與時尚界的歡迎，甚至有為數不少的合作，看似工作一帆風順。沒想到他卻罕見的在個人instagram帳號自曝，因為疫情比想像中嚴重，而他近年又將大量資金投注在製作原創動畫的計畫中，原先的工作都被取消，所以工作團隊正面臨破產危機，而村上隆所提到的動畫製作，也確定因為資金短缺而結束了，讓不少人都驚訝。特別是先前UNIQLO推出他與怪奇比莉（Billie Eilish）聯名系列T恤，無論在何地上市都造成搶購、秒殺，對比破產消息，真的讓人難以置信。

然而UNIQLO也表示Billie Eilish、村上隆三方聯名的UT系列，5月推出時全台開賣首周近乎完售，許多消費者紛紛留言買不到。為了滿足廣大需求，UNIQLO也正式宣布這系列於7月13日（一）全台實體店舖及網路商店補貨上市，除了男女裝12款全數補貨外，許多女生愛穿的男款XS號更擴大到全台店舖販售。所以最好提前鎖定心儀款式，別再錯過收藏這系列的最佳機會。