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未開賣先暴動！NASA推史上首瓶「太空香水」 好奇嗎？
好奇太空是什麼味道嗎？現在美國太空總署NASA就讓你聞到，NASA花了4年時間，研發一款取名為「Eau De Space」外太空香水，日前登上募資平台，想先試試看水溫，沒想到網友大為振奮，6月中上線募資，到7月1日止，已經募資超過18萬美金，約台幣530萬，且還持續增加中。
太空，對人類來說，一直充滿的神秘感，但也只有非常少數的人，能夠真正上到太空，NASA在10年前，研發出來一款香水，當初就是想讓太空人，能先熟悉太空的味道，之後再重新調整配方，由專業調香師操刀後，打造出全新的Eau De Space外太空香水。
根據說明，這款Eau De Space外太空香水，具有淡淡的煙燻、菸草味，還有一點酒的苦味，是充滿成熟魅力的香水，具體來說，像是個烤牛排的煙燻味、萊姆酒與覆盆子。
想要聞聞看這外太空的味道，可以上kickstarter募資網站參與募資，募資基本上以一瓶售價15美元，約台幣441元起，但將不會收到香水，因為將捐贈給相關的科技計畫，如果想要得到香水，則需要選擇29美元的專案，約台幣860元，也可以寄到台灣，加上運費後價格為37美元，約台幣1,090元。
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