瞬收吸管飲料杯 啵一下就能吸的YCCT保冰杯
你可能已經知道，台灣據統計，一年有152億塑膠袋、30億吸管、15億手搖杯的垃圾量。「為了地球，我要開始用環保杯了！」卻一不小心為了方便，手中又出現塑膠杯和塑膠吸管。嘴裡喝著飲料，心裡喝著罪惡感。你真正需要的，是個讓你不用想太多，使用起來方便又直覺的手搖飲料杯。
有著折疊杯蓋和吸管收納功能，讓懶人也能無痛做環保的YCCT保冰杯，目前共有厚藻綠、濃茶棕、香橙黃、迷霧灰，四種顏色可選擇。
YCCT保冰杯看準手搖族「杯不離手」的特點，開發出保冰保溫不鏽鋼杯身，搭配專利折疊杯蓋，往下「啵一下」就能大口暢飲、輕捏杯蓋邊緣「啵一下」就會自動彈起收納吸管。不用轉開、不用拿杯蓋、不用怕吸管噴掉，更不用擔心濕潤的吸管口會變成灰塵沾黏器。
如果你平常喜歡買大杯手搖、喝奶蓋，會發現很多市售環保杯裝不下。但YCCT保冰杯的折疊杯蓋，設計到最完美的高度，按下露出吸管時，可以為市售大杯手搖杯保留冰塊、奶蓋的空間。杯蓋彈起收納吸管時，不論粗細吸管，都不會掉入杯中，可在杯中乖乖保持直立，隨時在最佳狀態stand by。遇到路途顛簸或需要暫時收納，只要順手套上防漏杯蓋塞，就能以矽膠間的摩擦力達到牢固防漏。
材質上，從杯蓋塞、折疊杯蓋、吸管到杯身，YCCT保冰杯全部零件只採用「304不鏽鋼」和「食品級矽膠」，沒有任何塑化劑。食品級矽膠具備超高耐冷耐熱力，耐受溫度可從-30℃至180℃，任何飲料都能安心盛裝。還可加購保冰杯感溫提袋」提袋上的圖案以感溫油墨印刷，不同的溫度就會有不同圖案。獨家專利收納設計，還可將提袋收納成小包，掛在包包當吊飾，隨身帶出門不怕忘！YCCT保冰杯7/1-7/14於有.設計限時集購中，詳情請至網站查詢。
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