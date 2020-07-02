快訊

獨／情變始末揭密 偶像劇教母柴智屏嘆：失去的是18年青春

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀通過農田水利法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坎達爾珍娜穿BURBERRY泳裝和衝浪小鹿一起奔向夏日海洋

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供

BURBERRY推出夏日系列，由坎達爾珍娜（Kendall Jenner）演繹，她身穿泳裝、輕便風衣展演海灘度假的健康性感，品牌也將推出衝浪小鹿的線上遊戲；此外，rag & bone也以都會海洋風推出夏日系列新品。

坎達爾珍娜身穿創意總監Riccardo Tisci設計的全新TB Summer Monogram系列，也在廣告中詮釋了從現實到幻想的旅程，結合真實世界的原始畫面與CGI技術，設定了滑板場、泳池的寂靜白色世界，動感姿態則展現夏日自由享樂精神。服裝的印花來自Riccardo Tisci和Peter Saville在2018年創造，向品牌創始人Thomas Burberry致敬的TB花押字設計，在夏日改造為尺寸更為斗大的天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母，多採科技面料，寬身剪裁符合無性別潮流，配件部分則是以Lola包款的變化為主，呼應橙色調鈷藍色字母服裝，推出毛巾布的亮橘、亮藍款式。

此外，品牌也預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線，這也是BURBERRY推出的第3款線上遊戲，玩家可以選擇衝浪板並為他們挑選的角色穿上BURBERRY TB Summer Monogram夏日系列服裝，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。而美國品牌rag & bone的2020盛夏系列也是以海灘與衝浪、滑板文化為主，運用經典英式剪裁、美式工作服、軍事和運動風格等基本元素，展現自由自在的穿搭精神。

坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列，品牌也預告B SURF遊戲即將推出。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列，品牌也預告B SURF遊戲即將推出。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列。圖／BURBERRY提供
rag & bone盛夏系列以海灘和衝浪為靈感，藍白條紋抽繩襯衫11,500元。圖／rag & bone提供
rag & bone盛夏系列以海灘和衝浪為靈感，藍白條紋抽繩襯衫11,500元。圖／rag & bone提供
BURBERRY預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線。圖／BURBERRY提供
BURBERRY預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線。圖／BURBERRY提供
B SURF玩家可以選擇衝浪板，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。圖／BURBERRY提供
B SURF玩家可以選擇衝浪板，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。圖／BURBERRY提供
B SURF玩家可以選擇衝浪板，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。圖／BURBERRY提供
B SURF玩家可以選擇衝浪板，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。圖／BURBERRY提供
BURBERRY預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線。圖／BURBERRY提供
BURBERRY預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列，手上是季節主打Lola包款。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY夏季新TB Monogram系列，手上是季節主打Lola包款。圖／BURBERRY提供

品牌 Burberry

延伸閱讀

店家推出「不會溺死的泳衣」銷售一空 網笑翻：超像米其林寶寶

顧眼睛看這篇！用比基尼、連身泳衣迎接夏天 女星們的夏日泳裝特輯

DIOR、BURBERRY奔向古蹟與大自然 大秀場景遼闊而震撼

人妻這麼辣可以嗎？名模妮可威廉斯海邊大解放 高衩三角泳裝大秀美胸、蜜桃臀

相關新聞

坎達爾珍娜穿BURBERRY泳裝和衝浪小鹿一起奔向夏日海洋

BURBERRY推出夏日系列，由坎達爾珍娜（Kendall Jenner）演繹，她身穿泳裝、輕便風衣展演海灘度假的健康性...

皮膚穩定神器！用振興券買ALBION健康化妝水、加碼變4倍

喜愛保養的人都知道，當櫻花妹肌膚不穩定時，都會使用超低調品牌ALBION的健康化妝水，能讓肌膚維持穩定狀態，且推出已經4...

Boucheron PIAGET Harry Winston頂級珠寶時計光耀101

2020年首場的大型精品活動正從今日開始，於台北101盛大舉辦。集結18個頂級珠寶品牌，空間包含四樓與一樓三大場域的「2...

4人同行1人免費！西門6間「馬辣」全優惠 吃鍋兼吃冰

為迎接疫情趨緩後的暑假出遊人潮，西門町商圈的馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+等3個品牌、合計共6間門市，自即日起限時推出「...

LV新香水「夜焰」誕生 煙薰乳香、松香脂召喚中東神秘

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的香水系列中，有向中東香調致敬的支系，在Ombre Nomade與Les...

101珠寶鐘表展／寶格麗極致工藝 蛇形珠寶看門道

自古以來，不論是埃及、希臘、印度的文化中，充滿迷人魅力的蛇，就不斷被賦予療癒、魅惑、或神秘大膽等多重意義，成為最具代表性...

101珠寶鐘表展／王心恬重口味 雪胸辣秀HUBLOT

台灣疫情趨緩，許多頂級精品搶得許多平常很難爭取到的超限量作品來台，於台北101 World Masterpiece珠寶鐘...

偶爾使壞的甜美女孩！REDValentino早秋充滿浪漫反叛

浪漫俏皮的女孩系代表品牌REDValentino發表早秋系列，本季融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義...

全聯限量推7款KAKAO FRIENDS超萌小物集點換購 萊恩桌燈必收藏

集點換購活動一波接一波，迎接酷熱夏天來臨，全聯福利中心推出飲料冰品積分樂活動，首次邀來韓國超夯的「KAKAO FRIEN...

不必飛歐洲！年度亞洲最強表展 精銳獻台北

因疫情延燒全球，瑞士兩大表展相繼順延或改採網路發表。國內疫情解禁後，台北101將原本於九月舉辦的珠寶鐘錶大賞，一口氣提前...

影／松機「偽出國」首體驗！驗護照再登機 民眾過乾癮

受新冠肺炎衝擊，你有多久沒有搭飛機出國？為了滿足民眾想出國的欲望，松山機場特別舉辦「偽出國」出入境體驗活動，吸引上萬人報...

IKEA青埔店7月23日開幕日確定 無縫接軌桃園店

開業15年的IKEA桃園店將於7月22日結束營業，位於桃園高鐵青埔商圈全台最大旗艦店的IKEA青埔店，無縫接軌桃園店、於...

熱門新聞

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

數學系畢業後能做什麼？ 過來人曝出路：沒什麼比數學更難

健康主題館／新十大慢性過敏食物出爐

桃園也吃得到「銷魂麵」了！大師兄7月15日插旗新光影城

丈夫公事包藏「神秘隨身碟」 一看內容卻讓人妻超崩潰

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 北北基等17縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。