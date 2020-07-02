坎達爾珍娜穿BURBERRY泳裝和衝浪小鹿一起奔向夏日海洋

BURBERRY推出夏日系列，由坎達爾珍娜（Kendall Jenner）演繹，她身穿泳裝、輕便風衣展演海灘度假的健康性感，品牌也將推出衝浪小鹿的線上遊戲；此外，rag & bone也以都會海洋風推出夏日系列新品。

坎達爾珍娜身穿創意總監Riccardo Tisci設計的全新TB Summer Monogram系列，也在廣告中詮釋了從現實到幻想的旅程，結合真實世界的原始畫面與CGI技術，設定了滑板場、泳池的寂靜白色世界，動感姿態則展現夏日自由享樂精神。服裝的印花來自Riccardo Tisci和Peter Saville在2018年創造，向品牌創始人Thomas Burberry致敬的TB花押字設計，在夏日改造為尺寸更為斗大的天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母，多採科技面料，寬身剪裁符合無性別潮流，配件部分則是以Lola包款的變化為主，呼應橙色調鈷藍色字母服裝，推出毛巾布的亮橘、亮藍款式。