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坎達爾珍娜穿BURBERRY泳裝和衝浪小鹿一起奔向夏日海洋
BURBERRY推出夏日系列，由坎達爾珍娜（Kendall Jenner）演繹，她身穿泳裝、輕便風衣展演海灘度假的健康性感，品牌也將推出衝浪小鹿的線上遊戲；此外，rag & bone也以都會海洋風推出夏日系列新品。
坎達爾珍娜身穿創意總監Riccardo Tisci設計的全新TB Summer Monogram系列，也在廣告中詮釋了從現實到幻想的旅程，結合真實世界的原始畫面與CGI技術，設定了滑板場、泳池的寂靜白色世界，動感姿態則展現夏日自由享樂精神。服裝的印花來自Riccardo Tisci和Peter Saville在2018年創造，向品牌創始人Thomas Burberry致敬的TB花押字設計，在夏日改造為尺寸更為斗大的天藍色、石磨色、與橙色調鈷藍色字母，多採科技面料，寬身剪裁符合無性別潮流，配件部分則是以Lola包款的變化為主，呼應橙色調鈷藍色字母服裝，推出毛巾布的亮橘、亮藍款式。
此外，品牌也預告B SURF遊戲即將在Burberry.com上線，這也是BURBERRY推出的第3款線上遊戲，玩家可以選擇衝浪板並為他們挑選的角色穿上BURBERRY TB Summer Monogram夏日系列服裝，再與朋友一起在TB字型的賽道上競逐。而美國品牌rag & bone的2020盛夏系列也是以海灘與衝浪、滑板文化為主，運用經典英式剪裁、美式工作服、軍事和運動風格等基本元素，展現自由自在的穿搭精神。
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