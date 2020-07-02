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皮膚穩定神器！用振興券買ALBION健康化妝水、加碼變4倍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供

喜愛保養的人都知道，當櫻花妹肌膚不穩定時，都會使用超低調品牌ALBION的健康化妝水，能讓肌膚維持穩定狀態，且推出已經46年，每年夏季都會推「健康化妝水月」，剛好今年有3倍振興券，ALBION把健康化妝水升級4倍，解決夏季的肌膚問題，又能省下荷包。

ALBION健康化妝水主要以北之薏仁、七葉樹精華與金縷梅精華為主，可以幫助肌膚收斂、緊緻、調整，抑制多餘皮脂增生，維持肌膚健康，夏季曬紅了雙頰也不用擔心，更是隨身的肌膚補水、急救神器。

ALBION在7月的化妝水月，推出「 綠色奇蹟」夢幻奇境，即日起至7月8日現身於新光三越信義新天地A8、7月15至18日在遠東忠孝SOGO，現場設置了打卡拍照景點，及尋找「健康化妝水小精靈」的活動。只要參加此活動，可以獲得「健康頰膜乙片」和「健康化妝水12ml」。

健康化妝水月剛好逢3倍振興券，也推出「我把振興放大了」的好康活動，活動期間，使用3倍振興券消費3千元以上（含特惠組），加贈價值1,200元的「振興小禮」，內含活潤透白新晶能滲透乳II 30g、活潤透白新淨光精華液8ml、活潤肌底鎖水精華N 8ml與怦然心動隨身鏡，等同將振興券放大4倍，想要好肌膚的粉絲們，快點趁著這波活動入手。

另外7月ALBION健康化妝水，也推出綠色奇蹟限定組，買健康化妝水330ml，加送50ml、化妝棉與4片健康面膜。8月則有插畫限定組，買健康化妝水330ml，加送27mlX2、4片健康面膜。

ALBION健康化妝水，插畫限定組8月限定版。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水，插畫限定組8月限定版。圖／ALBION提供
「健水月」消費滿5,000元，加送滿額贈。圖／ALBION提供
「健水月」消費滿5,000元，加送滿額贈。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水，綠色奇蹟限定組7月限定版。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水，綠色奇蹟限定組7月限定版。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供
ALBION健康化妝水推出綠色奇蹟活動。圖／ALBION提供

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