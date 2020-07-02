Boucheron PIAGET Harry Winston頂級珠寶時計光耀101
2020年首場的大型精品活動正從今日開始，於台北101盛大舉辦。集結18個頂級珠寶品牌，空間包含四樓與一樓三大場域的「2020 World Masterpiece大師之作」珠寶鐘表大展，其中並有多件頂級珠寶腕表，展現或溫柔婉約、或壯闊玫麗的珠寶金工之美。
海瑞溫斯頓（Harry Winston）在四樓中庭廣場的現場櫥窗中，帶來一件Ultimate Adornment系列Caftan鑽石項鍊是為本次亮點，同時Rosebud heart高級珠寶腕表，以紅色鱷魚皮表帶和愛心形狀的白金表殼，散發強烈的Art Deco裝飾之美，Signature Lace頂級珠寶時計則似一件服貼的珠寶手環，展現精湛的珠寶金工，又具織物般的編織與柔軟。
伯爵的Limelight Gala藍寶石及鑽石頂級珠寶腕表（G0A45170），18K白金表殼的表面以「雪花式鑲嵌（snow setting）」鑲嵌以190顆圓形明亮式切割美鑽總重約0.72克拉，表圈及錶耳則鑲嵌83顆欖尖形切割藍寶石和91顆圓形明亮式切割鑽石，各約11.52和5.31克拉；Limelight Gala原本就呈現有機的流動之美，這只頂級珠寶表在台北101的現身更為全球首展曝光，實屬難得。
寶詩龍（Boucheron）先前發表的Plume de paon問號項鍊，以自然生動的黃金羽毛與雕刻令人驚豔不已，現場更有一只孔雀羽毛陀飛輪腕表，在表面以寶石鑲嵌展現羽毛飄逸的空靈意象，同時Boucheron的101店上也備有數十件頂級珠寶作品，呼應本次大賞的珠寶workshop貴賓欣賞，並提供店上的貴賓預約鑑賞。
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