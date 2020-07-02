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4人同行1人免費！西門6間「馬辣」全優惠 吃鍋兼吃冰

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新馬辣經典麻辣鍋。圖／馬辣提供
新馬辣經典麻辣鍋。圖／馬辣提供

為迎接疫情趨緩後的暑假出遊人潮，西門町商圈的馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+等3個品牌、合計共6間門市，自即日起限時推出「4人同行、1人免費」的優惠活動，最高可現省825元。

主打鴛鴦火鍋吃到飽的馬辣集團，依照食材與消費族群而有馬辣、新馬辣與新馬辣PLUS+等3種品牌，各有不同特色。其中最頂級的「新馬辣Plus+」以馬辣、新馬辣的食材為基礎，再升級美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8-M9+黑毛和牛、九孔鮑魚、澳洲特級牛舌等食材，提供更豐富的選擇性。3個品牌也都至少供應有16種口味的哈根達斯，以及8種口味的莫凡比冰淇淋，讓民眾用餐之餘還能輕鬆消暑。馬辣更在今夏無限供應愛文芒果，讓消費者一飽口福。

本次馬辣所推出的方案，針對位於西門町商圈內的馬辣西門店、漢口店；新馬辣昆明店、漢中店、武昌店；以及新馬辣plus+峨嵋店等6間門市。即日起至7月15日期間的平日時段，凡4成人以上同行，提前1日預約並參與打卡活動，就可享「1人免費」的優惠，不限用餐時段皆適用。

西門町

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