聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV新香水「夜焰」誕生 煙薰乳香、松香脂召喚中東神秘
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的香水系列中，有向中東香調致敬的支系，在Ombre Nomade與Les Sables Rose兩款香氛之後，全新的Nuit de Feu問世，以「夜焰」的字面意思延伸香氣的想像空間，帶來乳香、皮革與麝香等的神祕氣息。
調香師Jcques Cavallier Belletrud的新作Nuit de Feu情感豐沛，以沙漠夜色中的營火為靈感，將這片旅行者與探險家心中的迷幻世界，誘引出神秘、瑰麗的香調。調香師以 一縷輕煙升向夜空的畫面作為發想，將舞動翻騰的焰火轉為香氣；Nuit de Feu的調香基底來自焚香概念，因香水（Perfumery）一詞源於透過煙霧（per fumare），因此以焚香的昇華精神，化作3種不同的乳香來呈現。此外為致力環保，Nuit de Feu香水瓶亦可填充，這也是調香師以此向格拉斯致敬，早在百年前人們即可在此香水之城直接裝填香水瓶。
清新前調如同火光的誕生，源自索馬利蘭的白乳香；黑乳香的萃取先經過煙薰，以確立溫暖、馥郁的中調；緊接著散發的松香脂，有著鮮明的木質氣味與淡淡檸香，交織路易威登Asnières工坊天然皮革材料的柔和氣息，散發乳香與濃郁麝香，帶來圓潤飽滿的香氣；而後味則以烏木沉香作為Nuit de Feu賦予迷人木質調的結語。調香師表示，Nuit de Feu的香氣猶如接合了數段古文明的神祕感，在這個益虛擬化的世界，他想以這款香水作為連結歷史的符碼。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言