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LV新香水「夜焰」誕生 煙薰乳香、松香脂召喚中東神秘

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登新款Nuit de Feu香水，以乳香、皮革、烏木沉香為基調。圖／LV提供
路易威登新款Nuit de Feu香水，以乳香、皮革、烏木沉香為基調。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的香水系列中，有向中東香調致敬的支系，在Ombre Nomade與Les Sables Rose兩款香氛之後，全新的Nuit de Feu問世，以「夜焰」的字面意思延伸香氣的想像空間，帶來乳香、皮革與麝香等的神祕氣息。

調香師Jcques Cavallier Belletrud的新作Nuit de Feu情感豐沛，以沙漠夜色中的營火為靈感，將這片旅行者與探險家心中的迷幻世界，誘引出神秘、瑰麗的香調。調香師以 一縷輕煙升向夜空的畫面作為發想，將舞動翻騰的焰火轉為香氣；Nuit de Feu的調香基底來自焚香概念，因香水（Perfumery）一詞源於透過煙霧（per fumare），因此以焚香的昇華精神，化作3種不同的乳香來呈現。此外為致力環保，Nuit de Feu香水瓶亦可填充，這也是調香師以此向格拉斯致敬，早在百年前人們即可在此香水之城直接裝填香水瓶。

清新前調如同火光的誕生，源自索馬利蘭的白乳香；黑乳香的萃取先經過煙薰，以確立溫暖、馥郁的中調；緊接著散發的松香脂，有著鮮明的木質氣味與淡淡檸香，交織路易威登Asnières工坊天然皮革材料的柔和氣息，散發乳香與濃郁麝香，帶來圓潤飽滿的香氣；而後味則以烏木沉香作為Nuit de Feu賦予迷人木質調的結語。調香師表示，Nuit de Feu的香氣猶如接合了數段古文明的神祕感，在這個益虛擬化的世界，他想以這款香水作為連結歷史的符碼。

Nuit de Feu夜焰香水的主調來自乳香、皮革、烏木沉香。圖／LV提供
Nuit de Feu夜焰香水的主調來自乳香、皮革、烏木沉香。圖／LV提供
路易威登香水之中向神秘中東香調致敬的支系，目前共推出3款香水，前方夜藍色瓶身為最新款Nuit de Feu香水。圖／LV提供
路易威登香水之中向神秘中東香調致敬的支系，目前共推出3款香水，前方夜藍色瓶身為最新款Nuit de Feu香水。圖／LV提供
路易威登新款Nuit de Feu香水，以乳香、皮革、烏木沉香為基調。圖／LV提供
路易威登新款Nuit de Feu香水，以乳香、皮革、烏木沉香為基調。圖／LV提供
路易威登香水系列中，有向神秘中東香調致敬的支系，目前共推出3款香水。圖／LV提供
路易威登香水系列中，有向神秘中東香調致敬的支系，目前共推出3款香水。圖／LV提供
路易威登新款Nuit de Feu香水，100ml售價13,000元。圖／LV提供
路易威登新款Nuit de Feu香水，100ml售價13,000元。圖／LV提供

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