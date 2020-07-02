LV新香水「夜焰」誕生 煙薰乳香、松香脂召喚中東神秘

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的香水系列中，有向中東香調致敬的支系，在Ombre Nomade與Les Sables Rose兩款香氛之後，全新的Nuit de Feu問世，以「夜焰」的字面意思延伸香氣的想像空間，帶來乳香、皮革與麝香等的神祕氣息。

調香師Jcques Cavallier Belletrud的新作Nuit de Feu情感豐沛，以沙漠夜色中的營火為靈感，將這片旅行者與探險家心中的迷幻世界，誘引出神秘、瑰麗的香調。調香師以 一縷輕煙升向夜空的畫面作為發想，將舞動翻騰的焰火轉為香氣；Nuit de Feu的調香基底來自焚香概念，因香水（Perfumery）一詞源於透過煙霧（per fumare），因此以焚香的昇華精神，化作3種不同的乳香來呈現。此外為致力環保，Nuit de Feu香水瓶亦可填充，這也是調香師以此向格拉斯致敬，早在百年前人們即可在此香水之城直接裝填香水瓶。