101珠寶鐘表展／寶格麗極致工藝 蛇形珠寶看門道

自古以來，不論是埃及、希臘、印度的文化中，充滿迷人魅力的蛇，就不斷被賦予療癒、魅惑、或神秘大膽等多重意義，成為最具代表性的圖騰。而自1940年代以來，義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）更以過人的精湛工藝，將蛇化作珠寶，至今成為品牌最具代表性的全系列作品。

蛇的身體柔軟，線條多變，而表情更具有難以言喻的神秘魅力，因此要能以瑰麗的寶石和貴重金屬靈活描繪蛇的風貌並不容易。此次寶格麗於台北101購物中心的World Masterpiece活動4樓珠寶展區就展出多款深具代表性的作品，其中包括今年品牌「Mai Troppo永遠不嫌多」全新形象廣告中，由寶格麗品牌大使暨美國知名影星Zendaya配戴的Serpenti系列頂級多圈白K金項鍊，以及今年初才剛剛發表的BVLGARI Serpent Misteriosi Intrecciati 頂級神秘珠寶腕表。

由白K金表殼與紅寶石打造的BVLGARI Serpent Misteriosi Intrecciati頂級神秘珠寶腕表，首度採用雙蛇頭的設計，在古希臘羅馬文化中，據說具有生生不息的意涵與守護的力量。而為凸顯蛇的靈動，以寶格麗以耗時9個月才收集而成的121.1克拉紅寶石打造，表鍊部分以紅寶石圓珠絞結而成彷彿蛇蜿蜒的身軀，展現品牌數十年來精湛的寶石圓珠功力。蛇首則鑲嵌梨形切割的紅寶石與鑽石，彷彿鱗片或斑紋，展現大膽魅惑的蛇形魅力。