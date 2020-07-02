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101珠寶鐘表展／王心恬重口味 雪胸辣秀HUBLOT

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
王心恬演繹HUBLOT BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。（左）圖／宇舶表提供（右）記者蘇健忠／攝影
王心恬演繹HUBLOT BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。（左）圖／宇舶表提供（右）記者蘇健忠／攝影

台灣疫情趨緩，許多頂級精品搶得許多平常很難爭取到的超限量作品來台，於台北101 World Masterpiece珠寶鐘表展展出，即日起至7月12日止。其中包括限量表向來一表難求的當紅品牌宇舶表（HUBLOT）。今年初自從在杜拜的LVMH表展發表後，詢問度極高的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，以及問世以來2005年問世以來首度配搭鍊帶的BIG BANG Integral計時碼表都難得公開展出。今（7月2）日活動開幕記者會，更請來名模王心恬以低胸紅色禮服展演全球限量50只、首度來台亮相的BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。

王心恬笑說自己配戴飾品喜歡「重口味」，「因為戴在身上一定要有效果，不能太若隱若現，沒有效果的話會白買，尤其是又那麼貴的東西，一定要給人家看到！」秉持「重口味」原則，這次除了自己配戴彷彿整圈彩虹般亮眼的BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表，她也大力推薦鮮紅色彩搶眼的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，是難得可以鑑賞的的超熱賣限量表款。

HUBLOT BIG BANG Unico藍寶石彩虹表以「全透明」的概念，顛覆「不可見」與「可見」的透視哲學：一般用來遮蓋的金屬表殼部分由全透明的寶石直接切割製作而成，鏤空的機芯一覽無遺，僅螺絲、表冠、折疊表扣等部分零件為鈦金屬，凸顯表圈48顆彩色寶石漸層排列如彩虹般璀璨色調。除了以獨門秘方燒製成全身鮮紅欲滴的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，首度配上一體化金屬表鍊的BIG BANG Integral計時碼表，超限量的緞面黑陶瓷全黑款也是不可錯過的難得之作。

HUBLOT BIG BANG UNICO藍寶石彩虹腕表，42毫米拋光藍寶石表殼，291萬1,000元，全球限量50只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO藍寶石彩虹腕表，42毫米拋光藍寶石表殼，291萬1,000元，全球限量50只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表皇金款，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表皇金款，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
喜愛「重口味」配件的王心恬，性感演繹HUBLOT BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。圖／台北101提供
喜愛「重口味」配件的王心恬，性感演繹HUBLOT BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。圖／台北101提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表All Black全黑款，71萬7,000元，限量500只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表All Black全黑款，71萬7,000元，限量500只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表皇金款，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL 42毫米自動上鍊飛返計時碼表皇金款，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷，264萬9,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷，264萬9,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷，264萬9,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷，264萬9,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供

腕表

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