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101珠寶鐘表展／王心恬重口味 雪胸辣秀HUBLOT
台灣疫情趨緩，許多頂級精品搶得許多平常很難爭取到的超限量作品來台，於台北101 World Masterpiece珠寶鐘表展展出，即日起至7月12日止。其中包括限量表向來一表難求的當紅品牌宇舶表（HUBLOT）。今年初自從在杜拜的LVMH表展發表後，詢問度極高的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，以及問世以來2005年問世以來首度配搭鍊帶的BIG BANG Integral計時碼表都難得公開展出。今（7月2）日活動開幕記者會，更請來名模王心恬以低胸紅色禮服展演全球限量50只、首度來台亮相的BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表。
王心恬笑說自己配戴飾品喜歡「重口味」，「因為戴在身上一定要有效果，不能太若隱若現，沒有效果的話會白買，尤其是又那麼貴的東西，一定要給人家看到！」秉持「重口味」原則，這次除了自己配戴彷彿整圈彩虹般亮眼的BIG BANG Unico 42毫米藍寶石彩虹表，她也大力推薦鮮紅色彩搶眼的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，是難得可以鑑賞的的超熱賣限量表款。
HUBLOT BIG BANG Unico藍寶石彩虹表以「全透明」的概念，顛覆「不可見」與「可見」的透視哲學：一般用來遮蓋的金屬表殼部分由全透明的寶石直接切割製作而成，鏤空的機芯一覽無遺，僅螺絲、表冠、折疊表扣等部分零件為鈦金屬，凸顯表圈48顆彩色寶石漸層排列如彩虹般璀璨色調。除了以獨門秘方燒製成全身鮮紅欲滴的BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕表，首度配上一體化金屬表鍊的BIG BANG Integral計時碼表，超限量的緞面黑陶瓷全黑款也是不可錯過的難得之作。
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