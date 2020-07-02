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偶爾使壞的甜美女孩！REDValentino早秋充滿浪漫反叛
浪漫俏皮的女孩系代表品牌REDValentino發表早秋系列，本季融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義運動龐克美學，在甜美中看得到帥氣個性，也提升了造型獨特感。
想到80年代的時尚代表，絕對首推瑪丹娜，當時興起的折衷主義讓不再強調女性一定要很柔美，所以寬大肩線、大面積剪裁、濃豔色、雪花褲等元素蔚為風潮，另外像是黛安娜王妃衣著風格中標誌性的蓬袖、大蝴蝶結等，也都是REDValentino本季的設計重點。而以Courtney Love為代表的90年代Riot Grrrl American暴女龐克美學，也在甜美中稍微使壞，以較為裸露的布料、暗黑色彩呈現。
本季主要可見到幾大重點風格，像是極致粉紅所帶來的女性魅力，並透過鮮明的搶眼色系腰帶去作出對比。而叛逆紅色則是融入搖滾風，結合閃電、星星、獵豹甚至是嶄新推出的「RED RED RED」標語元素，彰顯個性。另外，也可以感受到一股「蝴蝶結狂熱」，高腰褲、迷你裙、上衣領口、新推出的撞色Bowalk球鞋等都可以見到蝴蝶結的蹤影。
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