偶爾使壞的甜美女孩！REDValentino早秋充滿浪漫反叛

浪漫俏皮的女孩系代表品牌REDValentino發表早秋系列，本季融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義運動龐克美學，在甜美中看得到帥氣個性，也提升了造型獨特感。

想到80年代的時尚代表，絕對首推瑪丹娜，當時興起的折衷主義讓不再強調女性一定要很柔美，所以寬大肩線、大面積剪裁、濃豔色、雪花褲等元素蔚為風潮，另外像是黛安娜王妃衣著風格中標誌性的蓬袖、大蝴蝶結等，也都是REDValentino本季的設計重點。而以Courtney Love為代表的90年代Riot Grrrl American暴女龐克美學，也在甜美中稍微使壞，以較為裸露的布料、暗黑色彩呈現。