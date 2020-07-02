全聯限量推7款KAKAO FRIENDS超萌小物集點換購 萊恩桌燈必收藏

集點換購活動一波接一波，迎接酷熱夏天來臨，全聯福利中心推出飲料冰品積分樂活動，首次邀來韓國超夯的「KAKAO FRIENDS」合作開發，推出一系列7款超實用生活小物。活動自7月3日起至10月8日，為期14週，只要持福利卡購買飲料、冰品單筆每滿60元，即可獲得1積分，使用指定積分就能加價換購1款超萌商品，數量有限，換完為止，想包款可得手腳加快！

全聯這次是以「KAKAO FRIENDS飲料冰品全運會」為主題，選擇暖男代表RYAN萊恩、淘氣小可愛APEACH啵啵桃，與TUBE暴走鴨和活潑愛打瞌睡的MUZI木子兔等人氣角色進行開發設計，總共推出4大類7款生活實用小物，分別為不再怕線材亂七八糟的「咬線磁鐵公仔」、感應時有燈光效果的「發光卡套」、可無線充電且會顯示剩餘電量百分比的「顯示型大容量無線行動電源」，還有造型超可愛粉絲必收藏的「黃/白光多功能公仔桌燈」。活動期間使用3積分或10積分，並加價59元～599元即可換購1款，換算下來最低不到1.2折起超划算。