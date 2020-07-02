不必飛歐洲！年度亞洲最強表展 精銳獻台北

因疫情延燒全球，瑞士兩大表展相繼順延或改採網路發表。國內疫情解禁後，台北101將原本於九月舉辦的珠寶鐘錶大賞，一口氣提前至七月開展。涵蓋寶璣（Breguet）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、伯爵（PIAGET）、積家（Jaeger-LeCoultre）等十多個品牌，其中八個品牌並在四樓獨一文創The One空間中，以「殿堂級探索」為主題，比美瑞士大型精品表展的室內裝潢，展出多個重量級複雜功能或頂級珠寶腕表。

寶璣（Breguet）的Ref.5887 Marine Tourbillon Équation Machante 5887腕表具備陀飛輪、時間等式、萬年曆三大複雜功能，干邑色的金質表面搭配玫瑰金表殼，佩戴在名模林楷奇手上，展現成熟又動感的摩登風範；江詩丹頓（Vacheron Constantin）二月初曾發表以靈感女神Egeria為名的「Égérie月相珠寶腕表」，巧妙揉合高級訂製服（Bespoke）與頂級鐘表工藝，37毫米的白金表殼、表帶與表面，一共鑲嵌總計1,344顆明亮式切割鑽石，是極其奢華閃耀的「全鑲鑽」款式，訂價約565萬元、同時也是專賣店限定款。

此外羅杰杜彼則帶來一款Excalibur系列的Spider Pirelli聯名 鏤空雙飛行陀飛輪限量腕表，是與義大利傳奇車胎Pirelli倍耐力聯名之作，以鈦合金表殼結合品牌經典的雙陀飛輪，其橡膠表帶上的釘飾以輪胎的「雪胎」為靈感，表帶並選用退役的輪胎耗材再回收使用。表款具日內瓦印記、全球限量八只，價格上看千萬；萬國表（IWC）也有一款葡萄牙系列Sidérale Scafusia腕表，具備恆定動力陀飛輪與96小時動力儲存功能。經200多道訂製工序的這只腕表，客製化的星象圖可顯示設定地理位置上空的500多個星相圖，全世界唯二的sample目前都於台北101展出，正是鑑賞時機。