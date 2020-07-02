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不必飛歐洲！年度亞洲最強表展 精銳獻台北

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Breguet，Marine Equation Marchante 5887時間等式萬年曆陀飛輪，玫瑰金，693萬6,000元。圖 / Breguet提供。
Breguet，Marine Equation Marchante 5887時間等式萬年曆陀飛輪，玫瑰金，693萬6,000元。圖 / Breguet提供。

因疫情延燒全球，瑞士兩大表展相繼順延或改採網路發表。國內疫情解禁後，台北101將原本於九月舉辦的珠寶鐘錶大賞，一口氣提前至七月開展。涵蓋寶璣（Breguet）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、伯爵（PIAGET）、積家（Jaeger-LeCoultre）等十多個品牌，其中八個品牌並在四樓獨一文創The One空間中，以「殿堂級探索」為主題，比美瑞士大型精品表展的室內裝潢，展出多個重量級複雜功能或頂級珠寶腕表

寶璣（Breguet）的Ref.5887 Marine Tourbillon Équation Machante 5887腕表具備陀飛輪、時間等式、萬年曆三大複雜功能，干邑色的金質表面搭配玫瑰金表殼，佩戴在名模林楷奇手上，展現成熟又動感的摩登風範；江詩丹頓（Vacheron Constantin）二月初曾發表以靈感女神Egeria為名的「Égérie月相珠寶腕表」，巧妙揉合高級訂製服（Bespoke）與頂級鐘表工藝，37毫米的白金表殼、表帶與表面，一共鑲嵌總計1,344顆明亮式切割鑽石，是極其奢華閃耀的「全鑲鑽」款式，訂價約565萬元、同時也是專賣店限定款。

此外羅杰杜彼則帶來一款Excalibur系列的Spider Pirelli聯名 鏤空雙飛行陀飛輪限量腕表，是與義大利傳奇車胎Pirelli倍耐力聯名之作，以鈦合金表殼結合品牌經典的雙陀飛輪，其橡膠表帶上的釘飾以輪胎的「雪胎」為靈感，表帶並選用退役的輪胎耗材再回收使用。表款具日內瓦印記、全球限量八只，價格上看千萬；萬國表（IWC）也有一款葡萄牙系列Sidérale Scafusia腕表，具備恆定動力陀飛輪與96小時動力儲存功能。經200多道訂製工序的這只腕表，客製化的星象圖可顯示設定地理位置上空的500多個星相圖，全世界唯二的sample目前都於台北101展出，正是鑑賞時機。

同時位於台北101一樓松智長廊的Working Studio，由Swatch Group集團的Breguet、Longines、RADO等品牌共同提供，完整羅列的工作桌、精密維修器具，並有專業講師於一旁指導，讓參與者親身體驗瑞士工匠的一絲不苟。從七月二日開始至七月19日為止，包含手上鍊機芯拆組裝體驗、機械表維修體驗共12場活動，每場活動都採限量報名，預約從速。

位於台北101一樓松智長廊的Working Studio，由Swatch Group集團的Breguet、Longines、RADO等品牌共同提供，讓參與者體驗製表工匠的一絲不苟與嚴謹。記者釋俊哲 / 攝影。
位於台北101一樓松智長廊的Working Studio，由Swatch Group集團的Breguet、Longines、RADO等品牌共同提供，讓參與者體驗製表工匠的一絲不苟與嚴謹。記者釋俊哲 / 攝影。
Vacheron Constantin，Égérie月相珠寶腕表，白金，37毫米，時間顯示，月相顯示，表殼、表帶、表面全鑲鑽，首度抵台，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin，Égérie月相珠寶腕表，白金，37毫米，時間顯示，月相顯示，表殼、表帶、表面全鑲鑽，首度抵台，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
位於101四樓獨一文創的The One的展間，一次展出多個頂級鐘表品牌的重量級之作，精緻比美國際精品鐘表展會。記者釋俊哲 / 攝影。
位於101四樓獨一文創的The One的展間，一次展出多個頂級鐘表品牌的重量級之作，精緻比美國際精品鐘表展會。記者釋俊哲 / 攝影。
IWC，Excalibur系列的Spider Pirelli聯名 鏤空雙飛行陀飛輪限量腕表（IW504101），恆定動力陀飛輪，客製星相顯示，價格店洽。圖 / IWC提供。
IWC，Excalibur系列的Spider Pirelli聯名 鏤空雙飛行陀飛輪限量腕表（IW504101），恆定動力陀飛輪，客製星相顯示，價格店洽。圖 / IWC提供。
Roger Dubuis，Excalibur Pirelli Ice Zero 2鏤空雙飛行陀飛輪腕表（DBEX0805），鈦金屬，47毫米，時間顯示，鏤空雙陀飛輪，1,003萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Pirelli Ice Zero 2鏤空雙飛行陀飛輪腕表（DBEX0805），鈦金屬，47毫米，時間顯示，鏤空雙陀飛輪，1,003萬元。圖 / Roger Dubuis提供。

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