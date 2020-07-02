影／松機「偽出國」首體驗！驗護照再登機 民眾過乾癮

受新冠肺炎衝擊，你有多久沒有搭飛機出國？為了滿足民眾想出國的欲望，松山機場特別舉辦「偽出國」出入境體驗活動，吸引上萬人報名參加抽獎，7月2日首場登場，有民眾開心起拉著登機箱跟護照參與活動，甚至有媽媽帶著4歲小朋友一同體驗搭飛機的樂趣。小朋友童言童語地說，上飛機後最想看外面的風景，然後用相機拍照。另一名參與民眾說，從去年3月底去英國後，護照上就沒有任何新的「蓋章」了，能抽到「偽出國」活動名額相當開心，他也說在過安檢時，忘了將防曬噴霧從行李箱內取出，結果被海關沒收，直呼「偽出國」辦得相當逼真。

偽出國報名踴躍，但松機表示僅此一檔，沒有下回了，台北國際航空站副主任王志青表示，因為舉辦一場活動必須有10多個單位同時配合，所以這回只規畫三個梯次，近期內不會再辦。