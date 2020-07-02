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IKEA青埔店7月23日開幕日確定 無縫接軌桃園店

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
IKEA青埔店將於7月23日正式開幕。圖／IKEA提供
IKEA青埔店將於7月23日正式開幕。圖／IKEA提供

開業15年的IKEA桃園店將於7月22日結束營業，位於桃園高鐵青埔商圈全台最大旗艦店的IKEA青埔店，無縫接軌桃園店、於7月23日正式開幕，並將在7月16日提前公開IKEA青埔店獨家特色與限定料理。

IKEA青埔店位於桃園高鐵站2號出口，步行5分鐘時間就可抵達。相較IKEA桃園店約4千坪空間，IKEA青埔店總樓地板面積達2.1萬坪、營業面積9千坪，為目前IKEA全台最大店，原本預期2021年完工結果工期超前提前開幕。

IKEA桃園店即日起至7月22日推出搬新家出清最終回，優惠3折起，想撿便宜或想趁熄燈倒數前回味的民眾，可把握時間前往。

除了IKEA，這個夏天桃園青埔商圈很熱鬧，包括日本橫濱「八景島海島樂園」首度跨海來台開設分館「Xpark」水族館將於8月7日開幕，以及海洋主題的HOTEL COZZI Blu和逸飯店、新光影城都將在暑假見客。

IKEA

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