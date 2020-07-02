「青眼白龍冰淇淋」必吃！「遊戲王」餐廳快閃三創

已經多次推出動漫主題快閃店的FANFANS粉粉，即日起於台北三創園區打造了「遊戲王」快閃主題餐廳，以及「我的英雄學院」快閃主題店，帶來數百種的週邊商品、拍照區，以及多道融合劇情特色的餐點，其中更有獨家的「青眼白龍冰淇淋」，適合粉絲品嚐與打卡。

特別打造的「YU-GI-OH! 遊戲王 怪獸之決鬥@FANFANS CAFÉ」中，共規劃了主題用餐區、週邊商品區、手遊體驗區與各種展示拍照區。在拍照區中，可以見到遊戲、海馬、城之內，以及黑魔導、黑魔導女孩的大型看板與立牌，甚至還有「黑暗大法師」的打卡牆，可以讓玩家變身5張卡牌，增添拍照趣味感。除此之外，牆面展示有RISE OF THE DUELIST補充包與新基本組的全套卡牌，並有遊戲王決鬥聯盟的手遊體驗區。還有超過50種的週邊商品。

店內同時準備了武藤遊戲－金絲紅酒牛楠飯、歐西里斯的天空龍－瑪格麗特水牛披薩等6種餐點，還有4款特調飲品與2種甜點，每道餐點都會附上角色插卡，飲品也會有特製吸管套與特製杯墊，連桌墊都可以加工製作成決鬥盤。其中限定推出的「青眼白龍冰淇淋」，以香草牛奶、苦甜巧克力霜淇淋為基礎，搭配特製的造型餅乾，可以完整重現青眼白龍的驚人魄力，每支190元。

同步登場的「我的英雄學院」快閃店，則是共計販售有超過200款的週邊商品，除了歐爾麥特、綠谷、爆豪等英雄之外，還有反派的死柄木、渡我等角色，共有扭蛋、公仔、絨毛玩具、T恤等不同產品，還有獨家限定的金屬徽章。店內同時還打造有敵人聯軍經典的酒吧場景，以及歐爾麥特、綠谷的合照專區。