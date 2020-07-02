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「青眼白龍冰淇淋」必吃！「遊戲王」餐廳快閃三創

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
豐富的打卡元素，可以讓粉絲留下回憶。記者陳睿中／攝影
豐富的打卡元素，可以讓粉絲留下回憶。記者陳睿中／攝影

已經多次推出動漫主題快閃店的FANFANS粉粉，即日起於台北三創園區打造了「遊戲王」快閃主題餐廳，以及「我的英雄學院」快閃主題店，帶來數百種的週邊商品、拍照區，以及多道融合劇情特色的餐點，其中更有獨家的「青眼白龍冰淇淋」，適合粉絲品嚐與打卡。

特別打造的「YU-GI-OH! 遊戲王 怪獸之決鬥@FANFANS CAFÉ」中，共規劃了主題用餐區、週邊商品區、手遊體驗區與各種展示拍照區。在拍照區中，可以見到遊戲、海馬、城之內，以及黑魔導、黑魔導女孩的大型看板與立牌，甚至還有「黑暗大法師」的打卡牆，可以讓玩家變身5張卡牌，增添拍照趣味感。除此之外，牆面展示有RISE OF THE DUELIST補充包與新基本組的全套卡牌，並有遊戲王決鬥聯盟的手遊體驗區。還有超過50種的週邊商品。

店內同時準備了武藤遊戲－金絲紅酒牛楠飯、歐西里斯的天空龍－瑪格麗特水牛披薩等6種餐點，還有4款特調飲品與2種甜點，每道餐點都會附上角色插卡，飲品也會有特製吸管套與特製杯墊，連桌墊都可以加工製作成決鬥盤。其中限定推出的「青眼白龍冰淇淋」，以香草牛奶、苦甜巧克力霜淇淋為基礎，搭配特製的造型餅乾，可以完整重現青眼白龍的驚人魄力，每支190元。

同步登場的「我的英雄學院」快閃店，則是共計販售有超過200款的週邊商品，除了歐爾麥特、綠谷、爆豪等英雄之外，還有反派的死柄木、渡我等角色，共有扭蛋、公仔、絨毛玩具、T恤等不同產品，還有獨家限定的金屬徽章。店內同時還打造有敵人聯軍經典的酒吧場景，以及歐爾麥特、綠谷的合照專區。

我的英雄學院快閃店與遊戲王快閃餐廳的時間至7月28日為止，目前餐廳已有約400組客人預約用餐。活動期間內，還會有遊戲王週末特別賽、手遊展示解說、COS-DAY、遊戲王卡牌教學等一系列的大小活動。

現場打造有經典角色的牆面與人形立牌，讓粉絲可以打卡合照。記者陳睿中／攝影
現場打造有經典角色的牆面與人形立牌，讓粉絲可以打卡合照。記者陳睿中／攝影
「黑暗大法師」的打卡牆面，重現經典畫面。記者陳睿中／攝影
「黑暗大法師」的打卡牆面，重現經典畫面。記者陳睿中／攝影
遊戲王主題餐廳提供了瑪黑特黑魔導、黑魔導女孩等4款飲品。記者陳睿中／攝影
遊戲王主題餐廳提供了瑪黑特黑魔導、黑魔導女孩等4款飲品。記者陳睿中／攝影
海馬瀨人乳酪白醬義大利麵，每份290元。記者陳睿中／攝影
海馬瀨人乳酪白醬義大利麵，每份290元。記者陳睿中／攝影
點購飲品可獲得角色杯墊與特製吸管套。記者陳睿中／攝影
點購飲品可獲得角色杯墊與特製吸管套。記者陳睿中／攝影
主題餐廳總共供應6款主餐，4款飲品與2種甜點。記者陳睿中／攝影
主題餐廳總共供應6款主餐，4款飲品與2種甜點。記者陳睿中／攝影
遊戲王主題餐廳中，販售有約50款的週邊商品。記者陳睿中／攝影
遊戲王主題餐廳中，販售有約50款的週邊商品。記者陳睿中／攝影
青眼白龍冰淇淋，每份190元。記者陳睿中／攝影
青眼白龍冰淇淋，每份190元。記者陳睿中／攝影
遊戲王卡片展示牆。記者陳睿中／攝影
遊戲王卡片展示牆。記者陳睿中／攝影
我的英雄學院快閃店內，打造有經典的酒吧場景。記者陳睿中／攝影
我的英雄學院快閃店內，打造有經典的酒吧場景。記者陳睿中／攝影
遊戲王手遊展示區。記者陳睿中／攝影
遊戲王手遊展示區。記者陳睿中／攝影
我的英雄學院快閃店內，販售超過200款的週邊商品。記者陳睿中／攝影
我的英雄學院快閃店內，販售超過200款的週邊商品。記者陳睿中／攝影

快閃 冰淇淋 甜點

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