海壽司「壽司多1貫不加價」 會員加碼300元抵用券

隨著振興3倍券上路，連鎖迴轉壽司「海壽司」自即日起針對會員加贈300元的消費抵用券。另外暑假期間，每日推出精選壽司「免費多1貫」的優惠活動，另外若外帶或外送鮭魚餐點，滿額即贈鮭魚環保袋或鮭魚保冷袋。

本次海壽司所推出的暑期加量活動，時間自7月6日至8月31日。活動期間，每日都有指定壽司加1貫，但是價格不變的優惠，包括有鮭魚子軍艦、鹽之花炙青甘、照燒星鰻、蒜香牛小排等壽司每日輪番上陣，每桌限1份。同時海壽司即日起針對自家會員，免費加贈300元的振興享樂券，每消費1,000元，可折抵100元，使用期限至8月31日為止。

另外因新冠肺炎疫情因素，一度傳出鮭魚傳染的疑慮。根據挪威海產推廣協會的聲明，目前尚無案例證明新冠肺炎可經由受汙染的食品及水源傳播，且按病毒目前的傳染性來看，人類不可能從魚類食品感染新冠肺炎。除了澄清之外，海壽司和挪威海產推廣協會也聯手推出優惠活動，自即日起至8月31日期間，凡於海壽司外帶或外送，且內容至少有一樣挪威鮭魚餐點，總金額滿388元以上，即贈挪威鮭魚環保袋1個；滿888元以上，升級為精美保冷袋1個。