101珠寶鐘表展／超可愛刺蝟！蕭邦獨一無二之作首登台

台灣是少數全球新冠疫情較為舒緩的地區，瑞士頂級珠寶與製表品牌蕭邦（Chopard）特地自瑞士空運來台共40件頂級珠寶與鐘表作品，包括多件首度登台的全球獨一無二曠世傑作。2020高級珠寶暨腕表展自即日起至7月19日止於台北101購物中心的World Masterpiece活動4樓展區以及101專賣店空間展出，並於7月20日起移師遠東SOGO敦化館蕭邦專賣店。展出亮點包首度曝光的刺蝟神秘腕表，以及首度來台的紅寶石鑽表。

蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele擅長以豐沛想像力的珠寶創作帶給人們溫暖與歡樂，童心未眠的動物世界系列自2010年來一直完美地體現這項特質，此次首度來台展出的刺蝟神秘腕表無疑是代表作之一。比例和諧的球形刺蝟，身上綴滿以182顆總重24.38克拉的月光石製作的瑰麗冑甲，每一顆都由技藝精湛的工匠精心打磨成不同厚度的尖刺，鑲嵌棕色鑽石的鼻頭下更暗藏機關，輕撫可打開露出一隻將表盤擁抱在懷中的滿鑽小刺蝟。

而另一件首度來台的亮點則是2019年甫發表的全新紅地毯系列頂級珠寶表，以也是一件獨一無二的作品。腕表以獲公平採礦認證18K玫瑰金打造，上下方各鑲嵌一枚約4克拉的莫三比克方形切割紅寶石，配襯梨形和明亮圓形鑽石組成的蕾絲圖案，展現品牌經典的高級珠寶風格。