隨身的溫柔祈念 Qeelin Yuyi系列珍珠母貝散毫光

2020年，時序、世界步調大幅變動。人們無不向各自的信念祈求幸福，禱念順遂相伴、早日回復平靜。在古代，珠寶或寶石之所以珍貴，更基於人們相信不同寶石所帶有的能量與幸運可能。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Yuyi系列，將溫柔的白色珍珠母貝融入珠寶設計，帶來隨身的溫柔祈念、幸運相隨。

在2009年發表的「Yuyi」系列，是以中華文化中的「長命鎖」所概念，由於長命鎖又稱「如意鎖」，所以系列名稱取英文諧音的Yuyi。Qeelin創辦人Dennis Chan表示，古時的如意鎖不僅是贈予摯愛的禮物，也代表誠摯的祝福，所以Yu Yi系列，也帶有事事如意、美夢成真的意涵；於是Qeelin嘗試以現代的風格、重新詮釋中國傳統符號而風靡時尚界，系列中的項鍊和手鍊均採用同心結鍊環，環環相扣，象徵對摯愛的信守與承諾，但線條簡約，讓古意展現更當代的風味。