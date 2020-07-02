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隨身的溫柔祈念 Qeelin Yuyi系列珍珠母貝散毫光
2020年，時序、世界步調大幅變動。人們無不向各自的信念祈求幸福，禱念順遂相伴、早日回復平靜。在古代，珠寶或寶石之所以珍貴，更基於人們相信不同寶石所帶有的能量與幸運可能。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Yuyi系列，將溫柔的白色珍珠母貝融入珠寶設計，帶來隨身的溫柔祈念、幸運相隨。
在2009年發表的「Yuyi」系列，是以中華文化中的「長命鎖」所概念，由於長命鎖又稱「如意鎖」，所以系列名稱取英文諧音的Yuyi。Qeelin創辦人Dennis Chan表示，古時的如意鎖不僅是贈予摯愛的禮物，也代表誠摯的祝福，所以Yu Yi系列，也帶有事事如意、美夢成真的意涵；於是Qeelin嘗試以現代的風格、重新詮釋中國傳統符號而風靡時尚界，系列中的項鍊和手鍊均採用同心結鍊環，環環相扣，象徵對摯愛的信守與承諾，但線條簡約，讓古意展現更當代的風味。
包含兩種不同尺寸的18K玫瑰金手鍊與項鍊，皆以珍珠母貝精雕出如意鎖造型，玫瑰金的同心結鍊環和鑽石，不僅和東方人的膚色相映襯，珍珠母貝和煦、內斂的柔美光澤，更像將一份祝福或祝念輕巧隨身，溫柔守護。玫瑰金鑲鑽珍珠母貝中型與小型項鍊分別為15萬6,000元與11萬8,000元；玫瑰金鑲鑽珍珠母貝雙鍊手鍊與單圈手鍊則分為92,500元與67,000元。
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