花漾迪奧香體蜜粉 幫妳招桃花

在炎熱的夏天，再怎麼細緻的肌膚，也難免出現油膩、乾澀、暗沈的狀態，甚至有些異味，該如何讓自己香氣縈繞呢？迪奧先生曾說過：「我希望能創作一支代表愛的香水」，所以香氣不只是品味，更是女人散發愛與魅力的最大利器。

2020年夏季，象徵愛的Miss Dior，以「花漾迪奧淡香水」重新演繹了一場讓人清爽、舒心的愛戀感，因此新推出了「花漾迪奧香體蜜粉」。質地輕盈的蜜粉，有著珠光點亮每寸肌膚，就像幻化成美麗的花朵，有著細緻恬靜的香氣外，更有如花瓣般柔嫩的清爽感。

珠光蜜粉延續著輕柔的Miss Dior精神，即日起上市。圖／Dior提供

洋溢著花漾迪奧淡香水味道的花漾迪奧香體蜜粉，有著戀愛、清甜令人悸動的香氣，來自於柔軟的白麝香、大馬士革玫瑰、牡丹，三種花朵的襯托，帶出女性的優雅與魅力。義大利柑橘的有著清新盎然的生機，就如果戀愛般的酸甜，搭配著細膩質地，舒爽每一寸肌膚。

細緻的珠光蜜粉延續著輕柔的Miss Dior，有著魅力與感性共存的優雅香調，即日起上市，可使用於前胸、肩頸、手腕內側等部位性感撲香，就如同一種美麗的香氛儀式，妝點每寸肌膚散發出的戀愛氣息。