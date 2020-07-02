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拚國旅消費 易遊網推三倍券加碼行程

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣國際熱氣球嘉年華即將在本月11日至8月30日，在台東登場。圖／取自易遊網官網
台灣國際熱氣球嘉年華即將在本月11日至8月30日，在台東登場。圖／取自易遊網官網

振興三倍券昨正式開放線上預購、綁定，看準國旅消費市場，易飛網今推出「台東熱氣球無痛旅遊」，強調原民眾須自付的1000元由易飛網「請客」，不用塞車，還可以體驗搭飛機「偽出國」，機＋酒＋租車+熱氣球的行程，只要不到「6張小朋友」。

易遊網事長周昀生表示，在暑假旅遊旺季及後疫情時代的「報復性國旅」推升下，國旅市場已顯現「僧多粥少」的市場供需失衡現象，尤以熱門景點最為顯著，不少業界旅遊產品已順勢調漲，不過易遊網不隨之起舞，反而將振興券加倍「有感」。3天2夜台東團體遊，只要7499元，憑三倍券還可以加折1000元。

實際上，端午連假期間，民眾全都湧到花東遊玩，看準國旅趨勢，易遊網和台東縣政府合作總代理銷售「台東好玩卡熱氣球通行卡」，來回台東機票，再加上台東飯店一晚、熱氣球繫留體驗的自由行，以及24小時租車使用，只要5450元起。

詳細行程內容請上易飛網官網，或電洽客服(02) 7725-0800查詢。

台東 熱氣球

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