全聯We Sweet Café 7月4日台北開幕 限定珍奶甜點必吃
繼2019年於台中推出首間We Sweet Café咖啡廳，全聯再宣布7月4日將於台北市東區開出第2家店，這也是We Sweet Café咖啡廳首次以主題聯名店的形式登場，並攜手經典茶飲品牌「立頓」，開幕同時推出限定販售的2款立頓飲品、4款珍奶甜點獨家新品，只有台北大安延吉店及台中市政店門市吃得到！
全聯We Sweet Café咖啡廳台北大安延吉店空間約45坪，提供室內、戶外約50多個舒適座位，整體設計以大面積落地窗為特色，內部則採輕工業風的裝潢與木質溫暖色系。搭配立頓主題聯名設計，戶外區擁有鮮黃色的吸睛網美牆，店內則隨處可見可愛的立頓抱枕，展現青春活潑氣息。
除了搶眼的店面設計，全聯更特選立頓曾於日本東京表參道及去年「立頓玩茶舖」熱銷的招牌調茶，7月4日起於台北、台中兩家門市同步推出2款現點現做限定飲品，包括經典不敗的「黑糖波一下」黑糖珍奶，以及用立頓黃牌紅茶加入滿滿新鮮水果的「水果搖一夏」。另外也看好「珍珠」風潮熱度持續發燒，店內同步推出4款獨家珍奶甜點，有著滿滿的珍珠的「珍珠奶茶慕斯」、酥脆的「珍珠奶茶泡芙」、小巧多層次的「珍奶慕斯杯」，以及清爽微酸的「珍奶起士」，限時限量販售。另外，還有莊園咖啡、輕食鹹點、港式冰火菠蘿油等多樣化選擇常態供應。
如果無法親至咖啡廳打卡享用限定飲品甜點，全聯全台門市也於7月3日至7月30日推出「We Sweet立頓玩茶舖聯名甜點」共6款，使用立頓精選紅茶、立頓香濃奶茶及立頓英式經典奶茶，翻玩出各種新品。包括內藏台灣古早味黑糖麻糬的「紅茶黑糖Q心捲」、從塔皮到內餡都巧妙融合茶飲風味的「醇香奶茶布蕾塔」、加入蘋果丁製成的「紅茶蘋香生乳酪」、融合兩種紅茶風味的「奶茶雙餡泡芙」、有著滑順慕斯口感的「紅茶拿鐵邦特蛋糕」，還有清爽檸檬風味的「檸檬紅茶盆子」，都讓人視覺、味覺雙重滿足。活動期間於全台全聯福利中心門市購買We Sweet立頓聯名甜點任一件，還可享加購立頓沖調茶飲全系列商品任一件現折15元優惠。
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