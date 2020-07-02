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這關太可愛我過不了！DN再推超級瑪利歐經典畫面包

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
美國設計品牌Danielle Nicole最近延續之前超級瑪利歐系列主題，再度打造新的後背包、卡夾等等。圖／摘自官網
美國設計品牌Danielle Nicole最近延續之前超級瑪利歐系列主題，再度打造新的後背包、卡夾等等。圖／摘自官網

喜歡特殊造型包的人注意！美國設計品牌Danielle Nicole（簡稱DN）最近又推出一系列超可愛的新品，這次是延續之前超級瑪利歐系列主題，再度打造新的後背包、卡夾等等，還搭配超有趣的電玩畫面，絕對讓有玩過這款遊戲的人忍不住想把他們都帶回家！

Danielle Nicole與任天堂聯名的超級瑪利歐系列之前就曾推出過幾款俏皮的包包，主要是以馬力歐的人物造型和搖桿等為主。這次新發表的商品把最原始版的超級瑪利歐重點關卡圖樣放在包包上，而且還很暗黑的選擇搭配GAME OVER的經典畫面，非常有趣。

全新商品包括後背包、卡夾、側背包，設計上除了可以看到熟悉的紅磚塊和小山丘、香菇等等，還有黑白版的城堡、雲朵、錢幣元素。其中小編最推正反面是不同圖案的卡夾，小小一個配上經典的遊戲畫面，隨身攜帶真的超級可愛！

Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型後背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型後背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐金幣造型肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐金幣造型肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型肩背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型後背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型後背包。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型卡夾。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型卡夾。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型卡夾。圖／摘自官網
Danielle Nicole超級瑪利歐關卡造型卡夾。圖／摘自官網

超級瑪利歐

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