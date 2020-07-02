松機「偽出國」半日體驗出入境首登華航 4歲娃超開心

松山國際 機場 今起推出共三場次「偽 出國 」出入國境體驗活動，吸引逾萬人報名。今天約53人參與首梯次活動，甚至有民眾拉著行李箱、帶著護照來體驗。民眾蕭小姐說，她四歲兒子為此非常興奮，早上6時就從床上彈起來。另外不少民眾也向記者表示，解封後最想去的國家是日本。

首梯次「偽出國」活動內容包含出境通關時介紹國際線外候機室服務設施及商場、移民署證件查驗；同時介紹內候機室設施及ROT擴建成果介紹，登機時也會讓民眾逛免稅商店；上華航飛機後介紹防疫期間航空公司清消作業及機上飛安宣導；入境時也會介紹入境廊道設施。

民眾蕭小姐說，她四歲兒子先前在觀景台看到飛機起降，就吵著要搭飛機，剛好看到官網的活動，本來想說不會抽中，沒想到抽中了，兒子知道後非常興奮，今天一早6時就起床說要搭飛機，「很乖就彈起床，沒有生氣」，在公車上也都很乖巧，非常意外。解封後想去帛琉玩。

民眾蔡小姐說，今天特地拉行李箱過來，體驗「滑輪子」感覺，每年都會出國去玩，上一次是半年前去日本，今天可以假裝出國很開心，不會覺得很空虛，反倒覺得很滿足，帶老公一起來玩，解封後還是想去日本玩。

民眾陳小姐說，悶在家裡很久很無聊，萬人選90人報名，能夠讓被選中很幸運，不過她也坦言解封之後還是不太敢出國。

松機表示，政府力行防疫新生活運動，可以出去玩，不過因為國際航班還沒有恢復，大家都悶很久，甚至有些人都不曾有機會從松機搭機出國。透過此次活動登上華航飛機，體驗管制區內新設施，包含整個通關流程、航空公司防疫作為，希望吸引民眾在解禁後來搭機。

華航空服員表示，今天感覺到機場生氣蓬勃，平常航班都取消，因為這次活動，人有比較多的感覺，也比較忙。

按松機規畫，共有三梯次，7月2日的華航遊、7月4日的長榮遊、7月7日長榮遊，時間都是上午9時到中午12時30分。每梯次共抽30位幸運兒，每位民眾可攜一位伴。