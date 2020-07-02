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QuietOn主動式降噪式耳塞 漫漫長夜不再失眠
現代人生活壓力大，失眠已經成了多數人的通病。然而，失眠的原因不勝枚舉，其中因為噪音而無法入睡的問題更是不少！床邊伴侶打呼聲、鄰接喇叭及敲打聲、旅途中機械運轉聲等噪音時常干擾人而無法靜下心來睡覺或工作。為此，芬蘭團隊透過ANC主動式降噪科技研發出「QuietOn主動降噪好眠耳塞」，為你降低周遭吵雜的環境噪音，讓你一夜好眠！
「QuietOn主動降噪好眠耳塞」是一款專門為解決噪音所帶來的失眠問題而設計的主動式降噪設備，ANC主動式降噪技術是透過麥克風快速偵測噪音聲波，並製造出類比反相波進行沖銷，能有效降低噪音對人的影響。
為了讓使用者能長時間配戴QuietOn而不會不舒服，QuietOn使用團隊自行研發的高回彈記憶海綿，且體積及重量超小，是目前全球市面上最小的主動式降噪設備！除了睡眠外，QuietOn也適用於需要專注的工作場合、在外旅行途中及咖啡廳看書等各種需要安靜的場合。此外，QuietOn更具備實用的通透模式，讓你隨時一鍵切換即可與身旁的人開啟對話，過濾掉大分貝的雜音、對話也更加清晰。
QuietOn在海外已經募資超過新台幣六千五百萬，且在台灣的募資活動已經順利達標，對於這類型的商品進入台灣市場有很好的開始。7/1-7/14在有·設計uDesign的限時集購，是在台灣期間限定的優惠價格。你也有睡不著的問題嗎？快來手刀搶購QuietOn主動降噪好眠耳塞吧！
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