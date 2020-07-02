「義大利酒王酒后評飲活動」首次來台！品飲盛宴限10場

今年君品酒店10周年，雲朗觀光集團與義大利美食教育中心(CLUBalogue) 及義大利酒王官方公會(Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero)合作，將以往僅在義大利進行的「義大利酒王酒后評飲活動」首次轉至台灣舉辦。

這場由義大利官方籌集、來自上百家的歷史知名酒莊、逾三百款不同單一葡萄園酒款將空運來台，於7月舉辦多場評飲盛宴，最後由國際酒評家黃筱雯(Xiaowen Huang) 發表三國語言葡萄酒評鑑，以中文、英文、義大利文撰寫《義大利酒王指南 Barolo Library》與《義大利酒后指南 Barbaresco Library》。此外，君品酒店將於7月15日~7月31日連開10場品飲盛宴，每位3880+10%元起，每場限額18位，皆可盡情品飲15款以上，價值約10萬元的頂級義大利酒王酒后單一葡萄園紅酒。

義大利葡萄酒是世界最古老的葡萄酒產區，早在公元前二世紀，便已開始出產葡萄酒。於2005年的產量約佔世界葡萄酒總產量的1/5，現今更成為世界上最大的葡萄酒生產國，擁有超過100萬個葡萄園、年產量近60億公升。

皮爾蒙特省(Piemonte)是世界著名的葡萄酒產地之一，其中以義大利酒王巴洛羅紅酒(Barolo DOCG)和義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒 (Barbaresco DOCG)最著名。很多人來到這裡朝聖之後，難以想像上百款的義大利名酒居然大部分來自幾個小小的城鎮。在這幾個小鎮裡，總計超過300家葡萄酒莊匯集，各家種植相同的國王御用葡萄「內比奧羅Nebbiolo葡萄」，但各酒莊釀酒哲學不同，滋味不同。且因各單一葡萄園屬地產量有限，爭相鬥豔的釀酒文化使得北義葡萄酒贏得「紅酒之王」的美稱，更因其官方限制每公頃最高產量，使得Barolo巴洛羅紅酒成為最難購入的義大利限量酒款之一。

巴洛羅於1966年成為DOC產區，到了1980年升格為保證法定產區（Denominazione di Origine Controllata e Garantita ，DOCG），其所出產的葡萄酒不管品質或國際價格年年高漲，頗有法國勃根地紅酒的姿態，因而該紅酒區域亦被稱為「義大利勃根地」。

義大利酒王酒后的特色是愈陳愈香、愈醒愈迷人。這個主要產於義大利西北部皮爾蒙特省(Piemonte) 、由義大利本土葡萄品種內比奧羅(Nebbiolo)釀製的紅酒，根據官方法規，葡萄酒上市前最少要在橡木桶中陳釀3年，頂級的Riserva(特級陳年酒王)至少陳釀5年甚而10年，上市後的酒王酒后至少可再陳年10至20年，甚而30年至50年；飲用時，最好提前1小時開瓶醒酒，只要酒醒得恰到好處，就能呈現其飽滿的酒體與櫻桃紅莓果香，讓人感受「酒中之王」的獨特性。

●「義大利酒王酒后」品飲盛會活動

時間：7/15~7/31

價格：3880+10%元起

人數：每場限額18位

內容：品飲15款以上義大利酒王Barolo或義大利酒后Barbaresco

地點：君品酒店(台北市大同區承德路一段3號)

電話：02-2181-9999轉頤宮