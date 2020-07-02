「跑1公里捐1元」 礁溪老爺x知本老爺xGarmin首度跨界

老爺酒店集團旗下溫泉度假酒店─礁溪老爺、知本老爺與智慧穿戴裝置領導品牌Garmin首度跨界合作，攜手打造「比美綜藝節目」的趣味闖關遊戲。即日起，凡購買礁溪或知本老爺的指定住宿專案，即可免費穿戴體驗、挑戰限定遊戲關卡，還有機會獲得住宿券、Garmin Venu全方位運動智慧腕表等好禮。

此外，三大品牌也攜手推出「線上公益馬拉松」活動，為世界展望會於宜蘭、台東的偏鄉孩童募集課輔經費。7月15日至8月30日，凡使用Garmin手錶的跑者，登錄Garmin Sports參加「礁溪老爺x知本老爺x Garmin線上公益馬拉松」，每累積1公里，礁溪老爺和知本老爺就共同捐出1元，以累積20萬公里和捐款為目標。Garmin也加碼提供價值超過萬元錶款回饋，期望透過此次活動攜手幫助孩童安心就學。

礁溪老爺專案即起至8月30日，雙人平日一泊二食10,200元+10%起，「夏日探險季」包含「老爺闖很大」與「老爺賴著你」雙重活動，再抽5萬豪華老爺套房與Garmin Venu全方位運動智慧腕表等大獎。其中，「跑吧！體感跳戰賽」，打造最夯抹茶山、花東與北海岸三條虛擬路線。此外，礁溪老爺得天露營體驗區也在暑假推出「夏日星空電影院」，高達5公尺的300吋巨型螢幕，每周末在星空下準時播映經典電影，暑假預定礁溪老爺「樂活三天兩夜假期」指定專案，入住館內客房再加贈一夜得天露營體驗。

知本老爺則主打「夏‧勇士的冒險」一泊二食專案，雙人行7,200元+10%起，包括夏季限定活動「勇士的冒險」挑戰賽。同樣結合Garminvívofitjr.2小童手環執行5項指定關卡任務，像是「進擊的巨棍」，引進360度旋轉的巨型橫木遊樂設施，參賽者限定時間內若不被巨木橫掃倒地，就可獲得虛擬金幣。「臺東熱氣球嘉年華」將在7月11日至8月30日於鹿野高台登場，期間，凡購買知本老爺三天兩夜專案，加贈酒店到鹿野高台來回接駁及勇士早餐/晚餐盒。