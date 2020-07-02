ATC茶飲俱樂部進軍台中 超萌粉色馬克杯成打卡新地標
「ATC茶飲俱樂部」去年10月在台中開幕，大門前矗立一個超巨大粉紅色馬克杯，西式的馬克杯加上前方吊掛的中式的茶包，傳遞ATC 「外表西式、骨子裡中式」的精神，也成為台中新地標，吸引許多人來拍照打卡。
「ATC茶飲俱樂部」由在美國長大的林官翰所創立，希望打造一個外西內中的飲食文化，重新包裝台灣的傳統，以國際的角度跟世界接軌。因此，力邀知名設計團隊「La Dolce Vita 拓悅靜好」操刀，旅歐的設計師何佳旻率領的設計團隊從品牌端、空間的設計、平面的設計都一手包辦，大到空間設計，小至店內的掛畫、飾物、包材。
何佳旻表示，ATC室內打造新型態茶飲空間，將空間分隔為四大區，中間豎立一個斗大的路牌，路牌上清楚標示四大方向，引導消費者前往「Tea bar」、「Living room」、「Lounge」、「Outdoor」四大場域，形塑一處充滿活力、動能、自由的飲茶場域；西方茶飲結合東方餐點，激盪出與眾不同的飲茶新潮流。
創辦人林官翰說，ATC店內寬敞明亮，以茶吧、沙發區分離不同座位區，並設置「Outdoor」，適合公司企業來聚餐或舉辦各種活動；不論一個人、或是一群人來到這裡都沒有壓力，可以自由地選擇自己所需的場域，不帶位、不限時，全自助的飲茶方式，輕鬆享受愜意的用餐氛圍。
「ATC茶飲俱樂部」占地200坪，設置了中央廚房，確保食品的衛生、安全及品質；主廚研發出獨有醬料跟不同聚會小點，主食、輕食搭配茶飲，帶給消費者輕鬆、簡單的餐飲方式。疫情趨緩，ATC邀請手工希臘波斯優格「Dr Nik 」，聯名打造一系列的優格產品，將在8月推出。 Dr Nik的手工優格富含7種益生菌，有助增強抵抗力，在後防疫時期勢必掀起一波熱潮。
林官翰說，馬克杯代表著ATC「自由」的精神，不論裝茶、酒或是咖啡，都可以隨心所欲選擇，不同風味的飲品。ATC想成為一間傳遞自由輕鬆的茶飲店，選擇飲食自由、選擇空間也自由，希望顧客在品茶用餐過程中，把ATC當成自己的家一樣自在放鬆，這就是創辦的初衷。
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