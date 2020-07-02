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非常木蘭悉心扶植 農業與藝術激盪美好花生

聯合報 / 記者陳睿中／台北報導
被暱稱為「小黑、小白」的鹹酥花生仁。圖／美好花生提供
被暱稱為「小黑、小白」的鹹酥花生仁。圖／美好花生提供

花蓮鄉間，處處皆是療癒風光。而在鳳林鎮的鄉間小路旁，一處結合農糧產品加工室的「美好花生」，以在地栽種的落花生，製作成多樣化的花生產品，不只是擁有濃郁香氣，更有著花東縱谷獨有的風土滋味。

已邁向第7年農夫身分的老闆鍾順龍，創業初衷是為了傳承媽媽炒花生的好手藝，無奈農民人口老化、買不到花生，索性從加工投入農事的生產端。因著嚴謹龜毛的性格，鍾順龍在生產與加工的反覆細節裡，漸漸理解「怎麼樣種出好品質的花生，也才能以低調味，做出吃得到食物原味的美好花生。」

在鍾順龍的堅持及透過非常木蘭扶植品牌之下，「美好花生」嚴選花生仁、砂糖與水等單純原料，以陶鍋慢火熬煮成乳白可口的花生湯，有著甜而不膩的花生香氣，受到大人小孩喜愛。另外，銷魂花生醬、鹹酥花生仁，也都是店舖內高人氣的伴手禮。被稱為「小白小黑」的鹹酥花生仁，裝在小小的玻璃罐，套著農家小碎花布，外觀甚是可愛。創始人鍾媽媽表示，這正是農家母親戴上斗笠巾去農園工作，或是走入廚房、拿起鏟子炒花生的樣子。討喜的黑白組合，不只是鍾媽媽的創意，也是傳承的初衷，推出已近15年，仍舊受到歡迎。

身兼藝術家身分的鍾順龍，更是串連自己的喜好與工作，在美好花生提供一年四檔的展覽規畫。透過生活工藝、飲食文化、甚至是文學、音樂、戲劇等藝術主題，讓農業與藝術兩者都能輕鬆與自然地在日常的生活中被感受與感知，值得旅客走走。

農民 藝術家 伴手禮 花東縱谷

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