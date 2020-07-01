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搶振興商機遠雄廣場推2階段優惠 還能抽獎Switch

聯合報 / 記者胡瑞玲／連線即時報導
振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供
振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供

振興三倍券今上線，為搶攻振興商機，汐止iFG遠雄廣場祭出振興四倍券、振興紙本三倍券滿千送百、品牌優惠等活動，更加碼抽獎提供Switch、吸塵器、氣炸鍋多項好禮，讓消費者買到賺到。

遠雄廣場配合振興三倍券推動2階段優惠活動，首先開跑的「振興四倍券預購活動」即日起至7月14日，民眾只要用紙本振興三倍券消費，買3000元以上可兌換商品抵用券3500元及品牌折價券500元。

第二波活動自7月15日至8月2日，打出「紙本振興券滿千送百」優惠，買1000元加贈100元抵用券、滿2000元換200元。

另外，各品牌也寄出振興加倍優惠方案，像是主題餐廳消費滿額送優惠券、母嬰用品紙本振興三倍券買XS系列嬰兒推車現抵6000元；還有MOS小小達人體驗營、拿坡里PIZZA小廚師、湯瑪士小火車等暑期活動。

振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供
振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供
振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供
振興三倍券上線，iFG遠雄廣場也推出優惠搶攻振興商機，還加碼抽獎活動。圖／iFG遠雄廣場提供

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