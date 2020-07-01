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夠帥才能染「藍髮」！鹿晗、王一博、楊洋⋯鮮肉都好藍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
男星想要染藍髮，也是考驗高顏值。圖／摘自微博
男星想要染藍髮，也是考驗高顏值。圖／摘自微博

夏天就是要改變髮色，最近小鮮肉男星們紛紛改變起髮色，最新風潮就是染成「藍髮」，日前鮮肉男星鹿晗就在微博上，曝光自己染了一頭藍髮，還自己曝光藍髮的靈感來源，就是藍頭髮的「七龍珠」悟空。全新的藍髮，也讓網友們讚「太帥」、「沒有高顏值，撐不起來啊！」，之前也有不少男星染起藍頭髮，包括王一博、楊洋、范丞丞等。

鹿晗的藍髮新造型，還刻意穿上黃色的衣服，果然就是模仿悟空，粉絲們笑說「真的好像」、「很帥氣」，這也不是鹿晗第一次染藍髮，最近幾年都曾經染過藍頭髮。

想要染藍色頭髮，髮型師阿Wing表示，藍色頭髮適合膚色比較白的男生來染，因為看起來會比較顯白，如果膚色偏黑，染藍色頭髮就會不適合，不過藍髮其實持久度不會很久，得要一直補色、護色。

男星染藍髮，其實非常考驗「顏值」，不是高顏值，還很難染出帥氣感。另位男星王一博也染過藍髮，因為膚色夠白，看起來就自帶仙氣，還很有憂鬱小生的味道。

帥氣代表的楊洋，也曾在活動上染藍髮，他的藍髮帶點霧感，特別凸顯出五官，也讓他看起來更白。

其他如范丞丞、王俊凱、陳偉霆等，都曾染過藍髮，其中陳偉霆就是膚色比較小麥色的代表，染起藍髮後，也以另一種異國感。

陳偉霆也染過藍髮。圖／摘自微博
陳偉霆也染過藍髮。圖／摘自微博
鹿晗新染藍髮，靈感是悟空。圖／摘自微博
鹿晗新染藍髮，靈感是悟空。圖／摘自微博
鹿晗染了新髮色。圖／摘自微博
鹿晗染了新髮色。圖／摘自微博
范丞丞也染過藍髮。圖／摘自微博
范丞丞也染過藍髮。圖／摘自微博
王俊凱藍髮超帥。圖／摘自微博
王俊凱藍髮超帥。圖／摘自微博
王一博的藍髮造型，飄仙氣。圖／摘自微博
王一博的藍髮造型，飄仙氣。圖／摘自微博
楊洋藍髮特別有型。圖／摘自微博
楊洋藍髮特別有型。圖／摘自微博

鹿晗

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