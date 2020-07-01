專賣店限定Breguet新款Tradition腕表 亮橘好氣色

如何定義精品？精湛的工藝價值、悠久的品牌歷史、當然也必須具備獨到的美學與辨識度，重點：勢必不會容易取得。寶璣（Breguet）近日發表一款全新Tradition系列7038女士腕表，採用幻彩珍珠母貝表面，搭配搶眼的橘色皮表帶，並僅能在專賣店中販售。

2005年才問世的Tradition系列，和寶璣最早可溯及1775年的悠久歷史，15年的年歲尚輕，但快速成為品牌的重點系列。關鍵便在於Tradition是從歷史中脫胎換骨，由一枚具「開放式」表面結構的Subscription懷表蛻變而來。法國大革命期間，寶璣先生曾短暫居住於瑞士兩年，當時他創作出了一枚Subscription懷表，具有中置發條盒、開放式的表面，同時又將零件隱藏其中，別富韻味，成為今日Tradition 7038腕表的原型。

來到2020，新款的Tradition 7038女士腕表同樣採用開放式的表面結構，12點鐘方向的表面鑲嵌以具幻夢光澤的珍珠母貝、並刻有「巴黎釘紋（clous de Paris）」機刻雕花圖案；表面上的游絲擺輪、齒輪，盡皆一覽無遺，同時11點鐘方向還具有一只小巧的逆跳（Retrograde）秒針，每60秒就能享受一次視覺的律動之樂。