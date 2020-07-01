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好時光／龍哥的一週穿戴心得分享 百年靈Chronomat
常常有人問我，龍哥龍哥，怎樣的表是好表？我要怎麼樣挑選？
我告訴大家：「自己喜歡就是最好的！」
我們戴手表是表現自己的風格，不是因為手表的價格多少錢來炫耀。戴起來舒適，在別人眼裡有風格，自己每看一眼都能讓小宇宙爆炸，這就對了！
以這支百年靈新款的Chronomat來說，銀面黑眼睛，看起來就很年輕時尚，這表帶更是一個亮點，在市面上幾乎找不到類似的款式，幾公尺之外就能辨識出來這是百年靈。不論是哥自己開車、工作場合或是聚會活動，都可以增加我的自信心，覺得自己有款有為，也容易得到別人的肯定的眼光，讓我可以很自然的裝逼。
喜歡手表的朋友：莫忘初衷！找回手表帶給自己的單純感動，和每一次低頭看表都會會心一笑的幸福感，才是你我玩表的態度！
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