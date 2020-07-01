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好時光／龍哥的一週穿戴心得分享 百年靈Chronomat

聯合報 / 圖文／李岳龍
龍哥的一週穿戴心得分享，本週分享百年靈Chronomat的配戴。圖／李岳龍提供
龍哥的一週穿戴心得分享，本週分享百年靈Chronomat的配戴。圖／李岳龍提供

常常有人問我，龍哥龍哥，怎樣的表是好表？我要怎麼樣挑選？

我告訴大家：「自己喜歡就是最好的！」

我們戴手表是表現自己的風格，不是因為手表的價格多少錢來炫耀。戴起來舒適，在別人眼裡有風格，自己每看一眼都能讓小宇宙爆炸，這就對了！

以這支百年靈新款的Chronomat來說，銀面黑眼睛，看起來就很年輕時尚，這表帶更是一個亮點，在市面上幾乎找不到類似的款式，幾公尺之外就能辨識出來這是百年靈。不論是哥自己開車、工作場合或是聚會活動，都可以增加我的自信心，覺得自己有款有為，也容易得到別人的肯定的眼光，讓我可以很自然的裝逼。

喜歡手表的朋友：莫忘初衷！找回手表帶給自己的單純感動，和每一次低頭看表都會會心一笑的幸福感，才是你我玩表的態度！

百年靈CHRONOMATB01 42機械計時腕表，23萬8,000元。圖／百年靈提供
百年靈CHRONOMATB01 42機械計時腕表，23萬8,000元。圖／百年靈提供
常常要提醒自己「看路不要看表」。圖／李岳龍提供
常常要提醒自己「看路不要看表」。圖／李岳龍提供
百年靈CHRONOMATB01 42機械計時腕表，23萬8,000元。圖／百年靈提供
百年靈CHRONOMATB01 42機械計時腕表，23萬8,000元。圖／百年靈提供
常常要提醒自己「看路不要看表」。圖／李岳龍提供
常常要提醒自己「看路不要看表」。圖／李岳龍提供
有同好就有歡樂！別錯過龍團的聚會！圖／李岳龍提供
有同好就有歡樂！別錯過龍團的聚會！圖／李岳龍提供
有沒有？這就是哥說的「風格」！圖／李岳龍提供
有沒有？這就是哥說的「風格」！圖／李岳龍提供
若這算熊貓面，也是最時尚的熊貓。圖／李岳龍提供
若這算熊貓面，也是最時尚的熊貓。圖／李岳龍提供
各種材質與面盤，不怕你選不到。圖／李岳龍提供
各種材質與面盤，不怕你選不到。圖／李岳龍提供
有沒有？這就是哥說的「風格」！圖／李岳龍提供
有沒有？這就是哥說的「風格」！圖／李岳龍提供
新款百年靈Chronomat計時碼表，就算日常的隨意穿搭也是毫無違和。圖／李岳龍提供
新款百年靈Chronomat計時碼表，就算日常的隨意穿搭也是毫無違和。圖／李岳龍提供

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