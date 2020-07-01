聽新聞
test
0:00 / 0:00
王淨的性感定義是露手臂？出席LONGCHAMP背奈米小包包炫可愛
LONGCHAMP以「綠意傳承」為主視覺靈感，發表2020年秋季系列，活潑的王淨詮釋最新當季色彩的Le Pliage Cuir Nano系列奈米小包款，表示近期正在進行家中陳設大改造，也增加了一些舒心的綠色植物，「小時候就是會喜歡小公主的粉色系，國、高中熱愛各種黑色，到現在可以欣賞各種顏色的氛圍，例如最近也會挑戶外休閒感的墨綠色、卡其綠，作為搭配。」
將在台北電影節角逐影后的王淨，坦言還沒定裝，問她會否以性感為取向？她表示性感起來很漂亮就可以，「最大尺度是露手臂吧，線條比之前好一點點，滿健康的。」而她出席LONGCHAMP則是穿起典雅復古的幾何綠色絲綢洋裝，展現七○年代的女性風韻。品牌經典綠色來自畫家Turenne Chevallereau在1951年所繪製的賽馬場顏色，以一抹清新的綠光，寓意大自然的生生不息，因此亮綠色（Green Light）也成為秋天季節限定色，以Le Pliage系列推出包款。
秋季的Le Pliage Cuir Nano斜背小包系列也發表全新的磚紅色、北歐色、骨董粉紅、蜜糖色、橄欖綠等季節色彩，相較前季新增了背帶設計，可作為斜背小包包。此外，以LONGCHAMP字體作為變化的LGP系列，除了黑白紅之外，也在今年秋季推出黑色、海軍藍互襯的新款顏色，並新增雨傘、小皮件、相機包款、登機箱等時髦新品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言