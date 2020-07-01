王淨的性感定義是露手臂？出席LONGCHAMP背奈米小包包炫可愛

LONGCHAMP以「綠意傳承」為主視覺靈感，發表2020年秋季系列，活潑的王淨詮釋最新當季色彩的Le Pliage Cuir Nano系列奈米小包款，表示近期正在進行家中陳設大改造，也增加了一些舒心的綠色植物，「小時候就是會喜歡小公主的粉色系，國、高中熱愛各種黑色，到現在可以欣賞各種顏色的氛圍，例如最近也會挑戶外休閒感的墨綠色、卡其綠，作為搭配。」

將在台北電影節角逐影后的王淨，坦言還沒定裝，問她會否以性感為取向？她表示性感起來很漂亮就可以，「最大尺度是露手臂吧，線條比之前好一點點，滿健康的。」而她出席LONGCHAMP則是穿起典雅復古的幾何綠色絲綢洋裝，展現七○年代的女性風韻。品牌經典綠色來自畫家Turenne Chevallereau在1951年所繪製的賽馬場顏色，以一抹清新的綠光，寓意大自然的生生不息，因此亮綠色（Green Light）也成為秋天季節限定色，以Le Pliage系列推出包款。