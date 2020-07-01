快訊

全國3成民航機師「造假執照」？歐盟禁止巴基斯坦國際航空入境

台中捷運綠線延伸彰化今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王淨的性感定義是露手臂？出席LONGCHAMP背奈米小包包炫可愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色，出席LONGCHAMP秋季新品發表。記者蘇健忠／攝影
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色，出席LONGCHAMP秋季新品發表。記者蘇健忠／攝影

LONGCHAMP以「綠意傳承」為主視覺靈感，發表2020年秋季系列，活潑的王淨詮釋最新當季色彩的Le Pliage Cuir Nano系列奈米小包款，表示近期正在進行家中陳設大改造，也增加了一些舒心的綠色植物，「小時候就是會喜歡小公主的粉色系，國、高中熱愛各種黑色，到現在可以欣賞各種顏色的氛圍，例如最近也會挑戶外休閒感的墨綠色、卡其綠，作為搭配。」

將在台北電影節角逐影后的王淨，坦言還沒定裝，問她會否以性感為取向？她表示性感起來很漂亮就可以，「最大尺度是露手臂吧，線條比之前好一點點，滿健康的。」而她出席LONGCHAMP則是穿起典雅復古的幾何綠色絲綢洋裝，展現七○年代的女性風韻。品牌經典綠色來自畫家Turenne Chevallereau在1951年所繪製的賽馬場顏色，以一抹清新的綠光，寓意大自然的生生不息，因此亮綠色（Green Light）也成為秋天季節限定色，以Le Pliage系列推出包款。

秋季的Le Pliage Cuir Nano斜背小包系列也發表全新的磚紅色、北歐色、骨董粉紅、蜜糖色、橄欖綠等季節色彩，相較前季新增了背帶設計，可作為斜背小包包。此外，以LONGCHAMP字體作為變化的LGP系列，除了黑白紅之外，也在今年秋季推出黑色、海軍藍互襯的新款顏色，並新增雨傘、小皮件、相機包款、登機箱等時髦新品。

LGP帶輪行李箱，7,800元。圖／LONGCHAMP提供
LGP帶輪行李箱，7,800元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano蜜糖色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano蜜糖色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
LGP黑色搭襯海軍藍腰包（大），9,000元。圖／LONGCHAMP提供
LGP黑色搭襯海軍藍腰包（大），9,000元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir北歐色後背包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir北歐色後背包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
王淨身上背了Le Pliage Cuir Nano斜背小包的季節新色磚紅色、蜜糖色。記者蘇健忠／攝影
Le Pliage Club亮綠限定色手提包（小），4,300元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Club亮綠限定色手提包（小），4,300元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano骨董粉色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano骨董粉色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano磚紅色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir Nano磚紅色奈米手袋，9,900元。圖／LONGCHAMP提供

延伸閱讀

王淨演繹LONGCHAMP秋季新品發表會

王淨超邋遢上街被認出 糗喊：我沒洗頭！

王淨願開車載4提名影后 呂雪鳳自嘲「很會架拐子」

影一多元化布局 衝獲利

相關新聞

夠帥才能染「藍髮」！鹿晗、王一博、楊洋⋯鮮肉都好藍

夏天就是要改變髮色，最近小鮮肉男星們紛紛改變起髮色，最新風潮就是染成「藍髮」，日前鮮肉男星鹿晗就在微博上，曝光自己染了一...

專賣店限定Breguet新款Tradition腕表 亮橘好氣色

如何定義精品？精湛的工藝價值、悠久的品牌歷史、當然也必須具備獨到的美學與辨識度，重點：勢必不會容易取得。寶璣（Bregu...

好時光／龍哥的一週穿戴心得分享 百年靈Chronomat

常常有人問我，龍哥龍哥，怎樣的表是好表？我要怎麼樣挑選？

王淨的性感定義是露手臂？出席LONGCHAMP背奈米小包包炫可愛

LONGCHAMP以「綠意傳承」為主視覺靈感，發表2020年秋季系列，活潑的王淨詮釋最新當季色彩的Le Pliage C...

7月買Dyson即贈3千「加倍奉還振興券」 購機優惠再翻倍

響應政府振興三倍券，恆隆行Dyson同步重磅回饋超有感優惠，搶先送出現買即領「Dyson加倍奉還振興券」，即日起至7月3...

周杰倫iG大秀TUDOR年度潛水新表 碧灣海軍藍腕表初上岸

星星在遠方閃耀，雖然有時我們感覺到的只是遙遠；一如海洋深不可測，但總傳遞無邊無際的寬廣包容與強悍。TUDOR推出全新碧灣...

吃米其林送大金空調、清淨機 用振興三倍券優惠再加倍

迎接「防疫新生活」以及即將到來的暑假旺季，DAIKIN大金空調總代理和泰興業與和億生活集團再度攜手合作，推出「吃米其林送...

溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市

FENDI邀請周厚安、溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列，兩人拍戲拍出好默契，不約而同想把太陽眼鏡帶回家...

女人都羨慕！「臉蛋天才」車銀優5招保養 拍出發光肌

擁有會發光牛奶肌的韓系男神車銀優，被稱為「臉蛋天才」，因為他不僅有高顏值，重點是肌膚看起來完全無瑕疵，細緻又自帶光芒．讓...

重溫當年的美好！Grand Seiko、TAG HEUER復刻經典腕表

雖然每個人對於復刻表的看法不一，但不能否認經典表款就是耐看，充滿品牌DNA所以受到歡迎。因此，Grand Seiko以及...

卡地亞豪氣 王嘉爾、影帝雷米馬利克等5星同框演繹Pash

精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）今年翻新經典的Pasha de Cartier腕表，昨日發表大手筆的全新形象照與影片...

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

隨著3倍振興券上路，各大餐飲也紛紛推出一系列優惠活動。包括有對應200元、500元面額的「振興套餐」；另外還有1,000...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。