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7月買Dyson即贈3千「加倍奉還振興券」 購機優惠再翻倍
響應政府振興三倍券，恆隆行Dyson同步重磅回饋超有感優惠，搶先送出現買即領「Dyson加倍奉還振興券」，即日起至7月31日止，於Dyson各大百貨專櫃、Dyson官網、momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩等各大電商平台、全國電子、燦坤、特力和樂集團、家樂福、大潤發、Dyson授權經銷商（企業團購除外），購買Dyson任一主機商品（福利品除外），即可獲贈面額3,000元的虛擬「Dyson加倍奉還振興券」乙張，數量有限，送完為止。
舉凡Dyson 2020年度明星商品、專為亞洲家庭設計的Dyson V8 Slim Fluffy+無線吸塵器、再次顛覆造型概念的創新美髮黑科技Dyson Corrale直髮造型器，以及夏季居家空氣品質最強守門員的Dyson Pure Cool Cryptomic二合一涼風智慧空氣清淨機TP06，都能適用此波重磅優惠，雙重回饋超有感。「Dyson加倍奉還振興券」使用期限自8月1日至9月15日止，可折抵Dyson正價主機商品，每筆消費限抵用乙張，不可與其他優惠重複使用。
另外，恆隆行Dyson更攜手STUDIO A推出三重加碼優惠，7月15日起至8月16日活動期間於雙方指定百貨專櫃及門市購買Dyson或Apple主機產品，不僅能使用政府振興券，品牌再加碼送Dyson或Apple 500元商品抵用券。
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