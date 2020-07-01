周杰倫iG大秀TUDOR年度潛水新表 碧灣海軍藍腕表初上岸

星星在遠方閃耀，雖然有時我們感覺到的只是遙遠；一如海洋深不可測，但總傳遞無邊無際的寬廣包容與強悍。TUDOR推出全新碧灣Fifty-Eight「海軍藍」腕表（Black Bay Fifty-Eight Navy Blue），以1960年代的經典潛水表設計，並添增以新時代的精密與強悍專業。

對帝舵而言，「海軍藍」三個字不是空穴來風，1969年時，品牌曾推出過一只潛水表，具備藍色表圈和表面，雪花式時針，並為後世的收藏家名之為「帝舵藍」；隔年1970，法國海軍實際採用了帝舵潛水表成為軍規用品，也讓帝舵藍的成色，受到更多愛好者的留心。新款碧灣Fifty-Eight海軍藍腕表高程度保留1970年代的設計精華：雪花式指針、弧形的藍寶石水晶鏡面，但新一代的MT 5402自動上鍊機芯站在時代的前鋒：具瑞士天文台認證，以及不受磁性影響的矽游絲，每日誤差更在-2/+4秒之間。