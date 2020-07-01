吃米其林送大金空調、清淨機 用振興三倍券優惠再加倍
迎接「防疫新生活」以及即將到來的暑假旺季，DAIKIN大金空調總代理和泰興業與和億生活集團再度攜手合作，推出「吃米其林送大金」第二波活動，即日起至2020年10月11日止，只要到添好運消費滿500元、了凡油雞飯．麵消費滿400元，即可獲得1張抽獎券，就有機會獲得市價25,950元的大金變頻空調以及市價11,800元的大金空氣清淨機；嚮應政府振興三倍券政策，7月15日起使用振興三倍券消費，抽獎券再加碼雙倍送。於7月17日起每週五各抽出1台，共有8次抽獎機會，越早參加中獎機會越多。
搶攻振興三倍券商機，和億生活集團也祭出史上最殺方案，攜手旗下米其林一星品牌添好運及了凡油雞飯．麵讓振興券價值翻倍，除了配合振興券面額不找零，分別推出振興三倍券面額的200元、500元、1,000元「振興優惠套餐」之外，自7月15日起至8月31日止，持紙本振興券者，更享有用多少送多少優惠，消費200元即送200元「米其林現金券」，依此類推，優惠無上限，一般消費刷卡滿千亦送200元現金券。活動期間加入添好運或了凡線上OCARD會員，再送線上現金券100元，讓消費者吃飽飽還可抽獎賺很大，振興更有感。
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