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女人都羨慕！「臉蛋天才」車銀優5招保養 拍出發光肌
擁有會發光牛奶肌的韓系男神車銀優，被稱為「臉蛋天才」，因為他不僅有高顏值，重點是肌膚看起來完全無瑕疵，細緻又自帶光芒．讓女人都超羨慕。
23歲的車銀優除了天生麗質，當然也是得靠後天保養，最近他成為韓國雅詩蘭黛的代言人，就在影片中曝光自己的保養5秘訣，除了使用雅詩蘭黛的相關產品外，車銀優特別重視運動與睡眠，快來看他的5招保養秘訣。
一、保養首重保濕
車銀優保養的第一步，就是要靠保濕，使用雅詩蘭黛微分子肌底原生露，他是倒在手上，然後輕拍臉部，為肌膚補水，當然每天喝足夠的水分，至少2,000c.c.，也是為肌膚補水。
二、維持運動習慣
保持運動習慣，也是車銀優保養最重要的事情，運動可以讓身體伸展，也能加快新陳代謝，讓臉上、身體都能排毒，運動不一定要激烈，但要養成習慣。另外，適度的曬太陽，對肌膚也是好事。
三、為肌膚補充營養
保濕之後，車銀優會用雅詩蘭黛的特潤超導修護露（小棕瓶），剛好取用一個滴管的量，先在手心搓熱後，再擦上臉部，讓肌膚補充營養，也能加速吸收。
四、持續修護
他也會使用雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜，為肌膚做到最完整的保護。
五、充足睡眠
好好睡覺，是車銀優很在意的事情，每天都有充足的睡眠，讓肌膚的狀況自然維持在最佳狀態。
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