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溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市
FENDI邀請周厚安、溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列，兩人拍戲拍出好默契，不約而同想把太陽眼鏡帶回家，周厚安說，「這系列服裝質料很舒服、麥克筆塗鴉很有趣，穿在身上每天都是夏天。」
溫貞菱笑說周厚安在拍戲期間是她練習山路開車的碎碎念教練，常在一旁神經緊繃的講不停，戲拍完、她駕車技術也進步了，她說，「這次拍戲上山下海，比較起來我比較喜歡海洋，很想入手California Sky的FF Logo字外套，裡面穿件比基尼就可以衝海邊，很解放、很自由。」她還說起周厚安的瞳孔顏色在從綠色轉變為藍色時，就像California Sky（加州天空）的顏色。California Sky系列是FENDI和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，生動活潑的麥克筆筆觸，打造2D的錯視效果，運用在服裝、包款和鞋履之上，成為造型的炫目焦點。
Joshua Vides的作品為超現實主義風格，他所創作的黑白圖案來自FF logo的華麗變身，粉色、淡藍的漸層則來自加州海岸的魔幻落日色彩，此外，花卉圖樣也是他這次為FENDI特別設計。California Sky系列採用輕盈感為主的面料，潮流單品包括尼龍風衣、車褲、府綢襯衫裙等，都洋溢浪漫自由的海灘度假風，品牌經典Peekaboo和Baguette以及全新的Roma Shopper手提托特包款，也都以黑白錯視、花朵圖案，帶來宛如卡通世界的輕盈好心情。
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