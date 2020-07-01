溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市

FENDI邀請周厚安、溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列，兩人拍戲拍出好默契，不約而同想把太陽眼鏡帶回家，周厚安說，「這系列服裝質料很舒服、麥克筆塗鴉很有趣，穿在身上每天都是夏天。」

溫貞菱笑說周厚安在拍戲期間是她練習山路開車的碎碎念教練，常在一旁神經緊繃的講不停，戲拍完、她駕車技術也進步了，她說，「這次拍戲上山下海，比較起來我比較喜歡海洋，很想入手California Sky的FF Logo字外套，裡面穿件比基尼就可以衝海邊，很解放、很自由。」她還說起周厚安的瞳孔顏色在從綠色轉變為藍色時，就像California Sky（加州天空）的顏色。California Sky系列是FENDI和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，生動活潑的麥克筆筆觸，打造2D的錯視效果，運用在服裝、包款和鞋履之上，成為造型的炫目焦點。