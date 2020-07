溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市

FENDI邀請周厚安、溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列,兩人拍戲拍出好默契,不約而同想把太陽眼鏡帶回家,周厚安說,「這系列服裝質料很舒服、麥克筆塗鴉很有趣,穿在身上每天都是夏天。」

溫貞菱笑說周厚安在拍戲期間是她練習山路開車的碎碎念教練,常在一旁神經緊繃的講不停,戲拍完、她駕車技術也進步了,她說,「這次拍戲上山下海,比較起來我比較喜歡海洋,很想入手California Sky的FF Logo字外套,裡面穿件比基尼就可以衝海邊,很解放、很自由。」她還說起周厚安的瞳孔顏色在從綠色轉變為藍色時,就像California Sky(加州天空)的顏色。California Sky系列是FENDI和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作,生動活潑的麥克筆筆觸,打造2D的錯視效果,運用在服裝、包款和鞋履之上,成為造型的炫目焦點。