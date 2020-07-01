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溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
溫貞菱和周厚安詮釋FENDI California Sky系列。記者蘇健忠／攝影
溫貞菱和周厚安詮釋FENDI California Sky系列。記者蘇健忠／攝影

FENDI邀請周厚安溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列，兩人拍戲拍出好默契，不約而同想把太陽眼鏡帶回家，周厚安說，「這系列服裝質料很舒服、麥克筆塗鴉很有趣，穿在身上每天都是夏天。」

溫貞菱笑說周厚安在拍戲期間是她練習山路開車的碎碎念教練，常在一旁神經緊繃的講不停，戲拍完、她駕車技術也進步了，她說，「這次拍戲上山下海，比較起來我比較喜歡海洋，很想入手California Sky的FF Logo字外套，裡面穿件比基尼就可以衝海邊，很解放、很自由。」她還說起周厚安的瞳孔顏色在從綠色轉變為藍色時，就像California Sky（加州天空）的顏色。California Sky系列是FENDI和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，生動活潑的麥克筆筆觸，打造2D的錯視效果，運用在服裝、包款和鞋履之上，成為造型的炫目焦點。

Joshua Vides的作品為超現實主義風格，他所創作的黑白圖案來自FF logo的華麗變身，粉色、淡藍的漸層則來自加州海岸的魔幻落日色彩，此外，花卉圖樣也是他這次為FENDI特別設計。California Sky系列採用輕盈感為主的面料，潮流單品包括尼龍風衣、車褲、府綢襯衫裙等，都洋溢浪漫自由的海灘度假風，品牌經典Peekaboo和Baguette以及全新的Roma Shopper手提托特包款，也都以黑白錯視、花朵圖案，帶來宛如卡通世界的輕盈好心情。

FENDI California Sky Peekaboo，16萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Peekaboo，16萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky涼鞋，32,900元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky涼鞋，32,900元。圖／FENDI提供
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，連身洋裝13萬7,000元、漸層設計Baguette包款10萬9,000元、藍色Colibri高跟鞋32,900元，配戴F is Fendi珍珠長耳環19,800元；周厚安西裝外套、長褲皆價格未定，短袖襯衫39,000元、FENDI Bugs Sneakers休閒鞋28,700元。記者蘇健忠／攝影
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，連身洋裝13萬7,000元、漸層設計Baguette包款10萬9,000元、藍色Colibri高跟鞋32,900元，配戴F is Fendi珍珠長耳環19,800元；周厚安西裝外套、長褲皆價格未定，短袖襯衫39,000元、FENDI Bugs Sneakers休閒鞋28,700元。記者蘇健忠／攝影
FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky Peekaboo，17萬4,000元。圖／FENDI提供
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，白色夾克74,000元、短洋裝價格未定、Peekaboo包款17萬4,000元、FENDI PROMENADE厚跟涼鞋28,700元，配戴F is Fendi耳環15,500元；周厚安外套74,000元、短袖襯衫39,000元、長褲價格未定、FENDI Bugs Sneakers休閒鞋28,700元。記者蘇健忠／攝影
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，白色夾克74,000元、短洋裝價格未定、Peekaboo包款17萬4,000元、FENDI PROMENADE厚跟涼鞋28,700元，配戴F is Fendi耳環15,500元；周厚安外套74,000元、短袖襯衫39,000元、長褲價格未定、FENDI Bugs Sneakers休閒鞋28,700元。記者蘇健忠／攝影
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，連身洋裝13萬7,000元、漸層設計Baguette包款10萬9,000元、藍色Colibri高跟鞋32,900元，配戴F is Fendi珍珠長耳環19,800元。記者蘇健忠／攝影
溫貞菱詮釋FENDI California Sky系列，連身洋裝13萬7,000元、漸層設計Baguette包款10萬9,000元、藍色Colibri高跟鞋32,900元，配戴F is Fendi珍珠長耳環19,800元。記者蘇健忠／攝影
FENDI California Sky太陽眼鏡，16,970元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky太陽眼鏡，16,970元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky後背包，71,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky後背包，71,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky腰包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky腰包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky By The Way，71,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky By The Way，71,000元。圖／FENDI提供

FENDI 溫貞菱 周厚安

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