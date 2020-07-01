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重溫當年的美好！Grand Seiko、TAG HEUER復刻經典腕表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅Carrera Heuer 02計時碼表160周年Montreal限量版，不鏽鋼表殼，約22萬2,100元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Heuer 02計時碼表160周年Montreal限量版，不鏽鋼表殼，約22萬2,100元。圖／TAG Heuer提供

雖然每個人對於復刻表的看法不一，但不能否認經典表款就是耐看，充滿品牌DNA所以受到歡迎。因此，Grand Seiko以及泰格豪雅（TAG Heuer）都推出了相應的復刻款，讓消費者有機會重溫當年的美好。

繼曝光和藤原浩聯名表款後，TAG Heuer又祭出了全球限量的復刻計時碼表，來紀念Carrera系列推出160周年。新款的Heuer Montreal腕表，是1972年仍是Heuer時期所販售的一款自動計時碼表名稱，也是靈感來源。結合了Carrera與Montreal的經典元素，設有三個藍色夜光計時盤，並在1至5、10至15及20至25之處，以及中央分針和時針上塗覆黃色夜光塗層，讓整只腕表更加搶眼。搭配弧形「Glassbox」式凸面設計藍寶石水晶表鏡，以及自製的Heuer 02機芯，全球限量1,000只。

今年是SEIKO集團下Grand Seiko品牌建立的第60年，不免俗的還是會推出第一只腕表的復刻版本，讓表迷來收藏。所以從表殼形狀以及彎曲的表盤、指針都忠於1960年的設計，差別在當時的表底蓋為不鏽鋼，但復刻版換成了藍寶石水晶玻璃，為凸顯搭載9S64 手動上鍊機芯。以及，表徑改成略大的38毫米，搭配三折按壓式表扣，配戴起來更舒適。當然為了難得的60周年，Grand Seiko也罕見的推出鉑金、以及鈦金屬和18K版本，完全是為了珍藏而生。

首款Grand Seiko復刻系列SBGW258腕表，18K金表殼，約82萬元。圖／SEIKO提供
首款Grand Seiko復刻系列SBGW258腕表，18K金表殼，約82萬元。圖／SEIKO提供

首款Grand Seiko復刻系列SBGW259腕表，鈦金屬表殼，約25萬2,000元。圖／SEIKO提供
首款Grand Seiko復刻系列SBGW259腕表，鈦金屬表殼，約25萬2,000元。圖／SEIKO提供

首款Grand Seiko復刻系列SBGW257腕表，鉑金表殼，18K金表盤，約120萬元。圖／SEIKO提供
首款Grand Seiko復刻系列SBGW257腕表，鉑金表殼，18K金表盤，約120萬元。圖／SEIKO提供

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