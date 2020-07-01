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振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
金色三麥。圖／金色三麥提供
金色三麥。圖／金色三麥提供

隨著3倍振興券上路，各大餐飲也紛紛推出一系列優惠活動。包括有對應200元、500元面額的「振興套餐」；另外還有1,000元振興券抵1,200元、憑券消費加贈餐點等不同方案，類型囊括中餐、丼飯、鐵板燒、鍋物、燒肉等不同選擇，部份方案還可使用現金支付，讓消費者荷包放大、折扣有感。

【王品】

7月14日前至王品集團旗下的20個品牌門市，消費滿1,000就送2張500元「現金兌換券」。7月15日起至9月30日期間，消費滿1,500元，即可將一張500兌換券直接換成現金，不論使用3倍券或現金、信用卡消費皆可適用。

【欣葉】

7月15日至8月31日期間，加入line好友可領取100元折扣金，消費每滿500元即可使用1張，相當於20%折扣回饋；7月15日至11月30日，持振興券消費，可享振興券總額的10%面額消費抵用券。9月1日至12月31日，抵用券可再搭配振興券併用折抵消費，不限金額且可跨品牌使用。

【豆府集團】

7月15日至8月15日期間，消費者至旗下涓豆腐、北村豆腐家、銅盤烤肉、飛機河粉等品牌，消費滿1,000元，即贈「豆府加碼3倍券」，內含各品牌的經典料理優惠，總價值3,000元。消費券、現金、信用卡皆可適用。

【和億集團】

7月15日至8月31日期間，民眾至「添好運」、「了凡油雞飯麵」，持紙本振興券消費，滿200送200元現金券、滿500送500元現金券。添好運也推出2人振興套餐，原價1,218元，憑振興券優惠價1,000元；了凡的兩款振興套餐，原價各為218、548元，憑振興券優惠價為200、500元，並均贈送等值現金券。

【日本橋海鮮丼辻半】

7月15日至9月30日期間，消費滿800元送500元，滿1,600元送1200元，滿2,400元送2,400元。

【金色三麥】

7月15日至7月31日期間，來店內用消費，即可以1,000元振興三倍券，購買原價1,250元的經典大拼盤一份。

【頂呱呱】

頂呱呱推出振興券套餐，憑200元、500元振興券，即可分別兌換價值295元、664元的指定套餐組合。另外7月6日起會加發荷包振興券，內含頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店、新加坡發起人肉骨茶等品牌的折扣優惠，最高可省2200元。

【繼光香香雞】

7月15日至9月13日期間，推出黃、綠、紅自由配方案，包括有香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、冷泡茶等不同內容，組合原價210～250元，優惠價200元，現金或振興券皆可適用。

【天外天】

包括天外天燒肉、天外天麻辣鍋，自7月3日至7月17日期間，來店用餐結帳金額滿1,000即送100元現金券，包括現金、振興券支付皆可適用。

【飯BAR】

7月15日至10月31日至飯BAR用餐，憑振興券消費享全品項88折，消費滿1,000送1,000元嘗鮮券。同集團的「越亮河粉」，同時期憑振興券消費，享加購套餐88折，消費滿200送100元嘗鮮券。

【佐賀野仁】

提供和牛料理的佐賀野仁，7月15日至10月31日期間，推出3種和牛方案，均享搭配振興券優惠，現省500～7,499元。其中「近江牛神領域全牛宴」2人原價21,998元，可享1人半價再折2,000元，優惠價14,499元。

【吉豚屋】

配合振興券面額，吉豚屋針對內用設計3套200元套餐、2套500元套餐，方便民眾全額支付。包括有吉豚豬排丼（梅）＋豬肉味噌湯、里肌豬排定食、醬燒洋蔥牛五花雞排定食等選擇，原價213～629元。外帶也有滿199元送20元現金券的優惠。

【漢堡王】

7月3日至7月31日期間，臨櫃消費滿199元，就可以用1元加購「小華堡」或「經典脆雞堡」。搭配199元的「華堡雙套餐」優惠券，正好可以200元振興券全額支付。

【辻利茶舖】

憑振興券200元面額1張，可兌換原價250～290元的「辻利午茶組」1份，內含飲料1杯與切片蛋糕1份。

【天丼Tenya】

7月15日至8月31日期間，使用振興券支付，可享全品項第2件6折的優惠。（不限同款）

【犇】

7月15日至12月31日期間，凡持振興券至「犇」全品牌餐廳，享消費增值優惠，1,000元振興券可折抵1,200元消費金額、2,000元振興券可折抵2,400元，依此類推。

【金子半之助】

7月15日至9月30日，消費滿500元送300元現金券、滿1,000元送800元現金券；滿1,600元送1,600元現金券，使用現金或振興券皆可適用。

【Café del sol】

來自福岡的鬆餅店Café del sol，7月15日起推出季節水果鬆餅搭配甜點、飲品的套餐組合，原價700元，振興價600元，點購再加贈200元現金券。

【甘牌燒味】

店內所推出的「甘牌燒鴨 星三吃」，原價1,180，憑券消費優惠價880元，包含口袋包燒鴨佐京醬、甘牌燒鴨鴨腿部、滷水鴨翅等特色餐點。

【八色烤肉】

活動期間，消費滿1,000元送椒鹽去骨雞腿肉、滿2,000元送極黑和牛、滿3,000元送波士頓龍蝦。

【肉多多】

7月1日至8月31期間，至肉多多以現金或振興券消費滿688元，即可參加抽獎，共計送出30台SWITCH，還有現金10萬元、300張餐券。

【豐光溫體羊肉爐】

店內推出振興套餐，現金價原價2,000，振興券價1,500元。

天外天麻辣鍋。圖／天外天提供
天外天麻辣鍋。圖／天外天提供
繼光香香雞。圖／香繼光提供
繼光香香雞。圖／香繼光提供
天丼Tenya。圖／天丼てんや提供
天丼Tenya。圖／天丼てんや提供
日本橋海鮮丼辻半。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼辻半。圖／香繼光提供
金子半之助。圖／香繼光提供
金子半之助。圖／香繼光提供
王品「和牛涮」吃到飽餐廳。圖／取自和牛涮日式鍋物放題粉絲頁
王品「和牛涮」吃到飽餐廳。圖／取自和牛涮日式鍋物放題粉絲頁
欣葉小聚。圖／欣葉提供
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涓豆腐。圖／豆府提供
涓豆腐。圖／豆府提供
Café del sol鬆餅。圖／Café del sol提供
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