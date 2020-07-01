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卡地亞豪氣 王嘉爾、影帝雷米馬利克等5星同框演繹Pash
精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）今年翻新經典的Pasha de Cartier腕表，昨日發表大手筆的全新形象照與影片，由奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、微博上擁有2400萬粉絲的王嘉爾、威爾史密斯女兒薇洛史密斯（Willow Smith）、《冰與火之歌》飾演艾莉亞史塔克的麥茜威廉斯（Maisie Williams）、以及youtube上訂閱超過720萬的音樂家特洛伊希文（Troye Sivan）五位新生代典範共同演繹，並由紐約時尚攝影師克雷格•麥克迪恩（Craig McDean）掌鏡。
Pasha de Cartier腕表自1985年代誕生以來，便以突破傳統的鮮明設計備受青睞。全新改款的Pasha de Cartier保留標誌性的設計元素，如圓中帶方的設計、彷彿水壺蓋的造型的表冠、巴黎飾釘等。而更新的部分包括跟上當今潮流，配備快拆表帶系統與可自行調校表鍊長短的SmartLink設計，換上放射紋與漸層表盤、增添視覺層次，以及雙層鑲嵌寶石的表冠。新版提供35毫米和41毫米兩種尺寸，同時備有精鋼、K金、「舞動」鑲嵌鑽石和鏤空機芯等多種款式。全系列腕表自即日起率先於中國上市，9月4日後全球同步發行。
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