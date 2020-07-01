快訊

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

涉嫌違反國安法被捕 但他旗子寫的是：「不要」香港獨立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡地亞豪氣 王嘉爾、影帝雷米馬利克等5星同框演繹Pash

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞邀請五位品牌摯友演繹全新Pasha腕表，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、王嘉爾、Willow Smith、Maisie Williams、以及Troye Sivan。圖／卡地亞提供
卡地亞邀請五位品牌摯友演繹全新Pasha腕表，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、王嘉爾、Willow Smith、Maisie Williams、以及Troye Sivan。圖／卡地亞提供

精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）今年翻新經典的Pasha de Cartier腕表，昨日發表大手筆的全新形象照與影片，由奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、微博上擁有2400萬粉絲的王嘉爾、威爾史密斯女兒薇洛史密斯（Willow Smith）、《冰與火之歌》飾演艾莉亞史塔克的麥茜威廉斯（Maisie Williams）、以及youtube上訂閱超過720萬的音樂家特洛伊希文（Troye Sivan）五位新生代典範共同演繹，並由紐約時尚攝影師克雷格•麥克迪恩（Craig McDean）掌鏡。

Pasha de Cartier腕表自1985年代誕生以來，便以突破傳統的鮮明設計備受青睞。全新改款的Pasha de Cartier保留標誌性的設計元素，如圓中帶方的設計、彷彿水壺蓋的造型的表冠、巴黎飾釘等。而更新的部分包括跟上當今潮流，配備快拆表帶系統與可自行調校表鍊長短的SmartLink設計，換上放射紋與漸層表盤、增添視覺層次，以及雙層鑲嵌寶石的表冠。新版提供35毫米和41毫米兩種尺寸，同時備有精鋼、K金、「舞動」鑲嵌鑽石和鏤空機芯等多種款式。全系列腕表自即日起率先於中國上市，9月4日後全球同步發行。

王嘉爾演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
王嘉爾演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
王嘉爾演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
王嘉爾演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞邀請五位品牌摯友演繹全新Pasha腕表，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、王嘉爾、Willow Smith、Maisie Williams、以及Troye Sivan。圖／卡地亞提供
卡地亞邀請五位品牌摯友演繹全新Pasha腕表，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、王嘉爾、Willow Smith、Maisie Williams、以及Troye Sivan。圖／卡地亞提供
Rami Malek演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
Rami Malek演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
Willow Smith演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
Willow Smith演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼腕表，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
Maisie Williams演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier
Maisie Williams演繹卡地亞全新Pasha de Cartier腕表。圖／取自IG @cartier

腕表

延伸閱讀

蕭邦Alpine Eagle腕錶經典迫降 展現威嚴雄鷹力量

《雖然是神經病》徐睿知太正！寶格麗、卡地亞聯手加持

韓國最年輕影帝劉亞仁公開「3層樓透天豪宅」　精美奢華堪比美術館

當年因為他 渡邊謙多抱1座日本奧斯卡影帝！

相關新聞

羅馬戰士、古生物陪入眠！暑假來去奇美博物館住一晚

迎接暑假旅遊旺季，搶攻國人「報復性出遊」商機，台南奇美博物館首度「大解禁」！除準備舉辦「夜宿」活動，號召民眾感受博物館驚...

周杰倫iG大秀TUDOR年度潛水新表 碧灣海軍藍腕表初上岸

星星在遠方閃耀，雖然有時我們感覺到的只是遙遠；一如海洋深不可測，但總傳遞無邊無際的寬廣包容與強悍。TUDOR推出全新碧灣...

吃米其林送大金空調、清淨機 用振興三倍券優惠再加倍

迎接「防疫新生活」以及即將到來的暑假旺季，DAIKIN大金空調總代理和泰興業與和億生活集團再度攜手合作，推出「吃米其林送...

溫貞菱在周厚安的眼睛看見「加州天空」 FENDI的2D錯視系列浪漫上市

FENDI邀請周厚安、溫貞菱詮釋重磅聯名California Sky系列，兩人拍戲拍出好默契，不約而同想把太陽眼鏡帶回家...

女人都羨慕！「臉蛋天才」車銀優5招保養 拍出發光肌

擁有會發光牛奶肌的韓系男神車銀優，被稱為「臉蛋天才」，因為他不僅有高顏值，重點是肌膚看起來完全無瑕疵，細緻又自帶光芒．讓...

重溫當年的美好！Grand Seiko、TAG HEUER復刻經典腕表

雖然每個人對於復刻表的看法不一，但不能否認經典表款就是耐看，充滿品牌DNA所以受到歡迎。因此，Grand Seiko以及...

卡地亞豪氣 王嘉爾、影帝雷米馬利克等5星同框演繹Pash

精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）今年翻新經典的Pasha de Cartier腕表，昨日發表大手筆的全新形象照與影片...

振興券放大了！22間餐廳優惠方案 吃和牛現省7499

隨著3倍振興券上路，各大餐飲也紛紛推出一系列優惠活動。包括有對應200元、500元面額的「振興套餐」；另外還有1,000...

拚振興！Yahoo奇摩購物中心單筆消費滿1千元送3千元振興折價券

政府推出的「振興三倍券」今天（7月1日）起開放預購，Yahoo奇摩購物中心同步祭出優惠，即日起至7月31日全站單筆消費滿...

Gogoro搶攻電動自行車市場 售價11.99萬元起

Gogoro一出手就是要讓市場有不同的感受，宣布搶進電動自行車市場，推出全新Gogoro Eeyo車系售價分別為，Gog...

解封國旅大爆發！CROWN放大你的三倍振興券 輕鬆買下行李裝備

隨著新冠疫情趨緩，生活層面解封，因為受限邊境防疫，仍然無法出國旅行，因此讓國旅呈現爆發性的成長。而行李箱品牌CROWN也...

頂級客悶壞！佳士得珠寶刷新紀錄 蘇富比直播開新局面

疫情顯然讓頂級大戶悶太久，「報復性」消費反撲，國際拍賣行近日捷報頻傳。佳士得（Christie’s）昨（6月30）日結束...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

北北基雷雨轟炸像颱風 氣象局警告恐有冰雹、淹水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。