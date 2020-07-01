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拚振興！Yahoo奇摩購物中心單筆消費滿1千元送3千元振興折價券
政府推出的「振興三倍券」今天（7月1日）起開放預購，Yahoo奇摩購物中心同步祭出優惠，即日起至7月31日全站單筆消費滿1,000元就送總價值3,000元的振興折價券大禮包，可於8月27日至9月3日期間折抵服裝內睡衣、精品、筆電桌機、保健纖體、大家電、美妝、運動等7大類別消費。
疫情解封之後又正值暑假，國內旅行、海邊戲水等需求攀升，帶動Yahoo奇摩電商旅遊票券、行李箱、旅行相關商品、戶外及海邊戲水用品買氣旺。Yahoo奇摩購物中心即日起至7月19日推出「Summer Sale」夏季優惠，7月1日至7月12日首波活動精選今夏流行商品、內衣大賞、MIT在地好物下殺5折起，7月7日前購買電腦及周邊、大家電單日消費滿20,000元送1,200購物金，7月12日前選購運動、保健、美妝、內睡衣單日消費滿3,000元送300購物金；7月31日前透過App行動下單結帳加碼送1%購物金。
Yahoo奇摩超級商城即日起至7月31日推出「Fun肆運動戶外新生活」、「夏趴寶貝穿搭術」活動，搜羅運動穿搭、健身及戶外休閒等用品6折起，兒童玩水與出遊穿搭、玩具、親子外出必備神器、防曬及洗澡用品等全館88折起，加碼發送店家折價券現領現折。
台灣樂天市場7月推出「振興發三倍，點數回饋36倍」活動，即日起至7月31日全站消費滿3,000元回饋10倍點數，依會員等級不同回饋上限為350～500點；即日起至7月9日上午9點59分指定店家回饋10倍點數、跨3店回饋5倍點數、樂天信用卡消費滿3,000元回饋11倍點數（上限500點），1點等於現金1元。
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