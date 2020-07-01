解封國旅大爆發！CROWN放大你的三倍振興券 輕鬆買下行李裝備

隨著新冠疫情趨緩，生活層面解封，因為受限邊境防疫，仍然無法出國旅行，因此讓國旅呈現爆發性的成長。而行李箱品牌CROWN也看到了消費者的需求與商機，搭配即將上路的「三倍振興券」的熱潮，推出了新款優惠組合，就是要國人輕鬆旅遊去。

悍馬行李箱採用100%德國拜耳PC耐碰撞材質加上護角，經冷凍-12度和60度加溫4小時後再進行摔落測試，堅固又耐摔。圖／CROWN提供

台灣老牌的CROWN在今年也針對各種旅行需求，打造適合的行李裝備，包括了Outdoor工裝風的悍馬箱，就以亮色加上強大實用功能受到關注。這系列行李箱採用100%德國拜耳PC耐碰撞材質加上護角，經冷凍-12度和60度加溫4小時後再進行摔落測試，堅固又耐摔，能應付各種惡劣環境。而且從鎖頭、滑輪到專利箱面手把均出自日本大廠HINOMOTO，透過獨家多面把手設計，不管單手拉行或平放上下行李都很輕鬆，適合有小朋友的家庭。而且從即日起至各大百貨的CROWN專櫃，購買悍馬行李箱不限尺寸第二件5折的優惠。

CROWN悍馬系列行李箱，備有22、27及30吋款，10,620元起。圖／CROWN提供

另外，主打美型的日系行李箱品牌LOJEL也搶搭國旅順風車，上市Cubo系列全新配色，包括了黑、象牙白、海軍藍、酒紅色、芥末黃、灰等色系，其中最受到女孩關注的就是粉嫩玫瑰色。在保有夢幻的色彩的同時，箱型以90度前開式可擴充拉鍊設計，方便隨時拿取箱中物品。同樣推出新款的包括Voja系列，以3點鎖定系統取代過往的拉鍊，讓上下方都增加安全鎖扣，搭配隱藏式彈力手把多段式拉桿設計，讓行李多一層保護。

LOJEL Voja系列21吋行李箱特價5,652元。圖／LOJEL提供