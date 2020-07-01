收藏等級！PORT ELLEN 40年單一麥芽威士忌原酒登台

PORT ELLENUntold Stories Series絕響風味系列今夏推出第貳章─PORT ELLEN 40年單一麥芽威士忌原酒，以PORT ELLEN酒廠閉廠前，留下9桶珍貴的原酒酒藏勾兌而成，為酒廠至今推出最高年份的酒款，數量稀少珍貴，全球僅釋出1,380瓶。

相較於艾雷島其他蒸餾廠，來自PORT ELLEN酒廠的威士忌不僅帶有艾雷島標誌性泥煤風味，更交織一縷柔軟香甜的氣息。1970年代，PORT ELLEN酒廠恢復營運，由酒廠老蒸餾器創造的細緻泥煤風味，讓酒迷深深著迷。後來酒廠再度關廠，PORT ELLEN獨有的泥煤風味就此深藏於酒窖中，鮮少在市場上出現。自此之後，每當PORT ELLEN的酒款在市場上釋出，就必成收藏家爭相收購的品項。

面對新酒廠即將到來，PORT ELLEN獻上Untold Stories Series絕響風味系列，此系列酒款全以老酒藏勾兌而成，酒瓶上的「Untold Stories」即是象徵深藏於酒窖中的珍稀酒款。2019年，PORT ELLEN絕響風味系列以39年單一麥芽威士忌做為首發酒款，優雅的泥煤氣息中充滿PORT ELLEN傳奇色彩。今年，PORT ELLEN以40年單一麥芽威士忌作為絕響風味系列第貳篇章，以9桶於1970年代入桶熟成的酒液勾兌，數量極為稀少。

在PORT ELLEN酒廠的二次營運期間，曾有位調酒師在酒窖中發現一批原酒，包含4個美國橡木豬頭桶與5個歐洲橡木巴特桶原酒。這9桶原酒除了帶有PORT ELLEN經典的柔和泥煤香氣，卻各自蘊含不同的鮮明香氣，形成獨樹一幟的風格。當時的調酒師決定將這批原酒繼續熟成，待酒液達到最完美的風味後再將其勾兌。40年後，這些酒藏慢慢被發掘，天才調酒師Craig Wilson看中這批充滿個性的泥煤原酒，並憑藉精湛優異的調桶工藝，將9桶層次豐富的原酒完美融合，勾兌PORT ELLEN 40年單一麥芽威士忌原酒。

PORT ELLEN 40年單一麥芽威士忌原酒，也是酒廠至今官方裝瓶最高年份酒款，細膩的香氣中帶有悠長的煙燻味，不僅完美詮釋過去曾風靡於行家與調酒師間的泥煤風味，更展現PORT ELLEN有別以往的風貌。7月起將於特定通路販售，建議售價225,000元。

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