頂級客悶壞！佳士得珠寶刷新紀錄 蘇富比直播開新局面

疫情顯然讓頂級大戶悶太久，「報復性」消費反撲，國際拍賣行近日捷報頻傳。佳士得（Christie’s）昨（6月30）日結束的珠寶網路專拍，拍出網拍珠寶的全新世界紀錄；而同日，蘇富比（Sotheby’s）採全球首次連三場以現場直播方式舉辦的現當代藝術拍賣，也創總成交額達3億6,320萬美元、成交率93%的佳績。上週末富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）於日內瓦舉辦的今年首場大型現場鐘表拍賣「名表薈萃─日內瓦XI」總成交額逾三千萬瑞郎、全數成交「白手套」完售。

蘇富比以有別以往的新嘗試直播現場拍賣，以全新的數位方式讓買家享受現場拍賣的熱鬧氣氛。一連三場拍賣，由身處倫敦的拍賣官Oliver Barker遙距主持，買家透過專家電話出價或網路下標。第一場為知名藝術經紀人「金妮威廉斯（Ginny Williams）珍藏專場」，18幅抽象表現主義及當代藝術作品全數完售。緊接登場的當代藝術晚拍，Francis Bacon的三聯畫作《啟發自艾斯奇勒斯〈奧瑞斯提亞〉之三聯作》，以超越高估價之8,460萬美元當晚最高價成交。最終印象派及現代藝術晚拍，畢卡索《睡眠女子頭像》壓軸以1,120萬美元成交。值得注意的是，蘇富比的網路網路競標紀錄同一晚上兩度被打破，可見線上下標的趨勢加速成熟。

佳士得的網路珠寶專場，總成交額達416萬美元為拍前低估價的140%，成交率達93%，其中有64%的拍品以高估價以上的金額成交。而原本估價逾百萬美元的領銜拍品 – 重達28.86克拉D色VVS1美鑽鑽戒 – 在6月16日開始競標後就不斷有亞洲和美洲買家陸續出價，最後以211萬5,000美元成交，是線上拍賣最高價的珠寶。