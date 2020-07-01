IIKEA絕版品出清 千項商品5折起、實用小物百元有找
IKEA從7月2日起至8月5日推出「絕版品出清」，超過千項家具家飾全面5折起，同場加映百元有找好物，以及瑞典美食優惠價66折起。若不想出門，也可以線上逛逛IKEA官網挑選撿便宜。
IKEA絕版品出清包括工作桌、座椅、收納櫃及風格家飾品等共上千品項5折起，若這陣子有家具與居家小物需求者，可趁機前往逛逛看有無符合需求的單品。
百元有找的實用小物一直是IKEA會員的心頭好，ISBERGET平板電腦架原價79元，特價39元，材質輕巧方便在家中各空間移動使用。VÅRKRAGE萬用毯原價199元，特價99元，方便愜意閱讀或追劇時。居家必備可折疊收納的NORDBY曬衣架原價79元，特價69元。外型簡約有型的IKEA 365+水瓶原價99元，特價69元，材質輕巧適合隨身攜帶，是外出補充水分的好選擇。
IKEA工作桌、書櫃、收納櫃，更是不少租屋族、學生族的首選，BRUSALI書桌/工作桌原價1,990元，特價1,190元，附儲物櫃收納設計，層板可依照需求調整，電腦主機及電腦線都可收納。同系列BRUSALI書櫃原價2,995元，特價1,990元，層板可依需求調整。
擁有白色清爽感的BRUSALI附門高櫃原價4,990元，特價2,990元，上方空間層板可依照需求調整，下方儲物空間能收納較大的物品。搶眼紅色現代風格的LERBERG層架組原價299元，特價249元。收納好幫手ELEGABEL收納盒原價399元，特價229元，最適合搭配層架組、收納櫃收納物品。
喜歡在家下廚的人越來越多，IKEA也推出瑞典美食66折起，SMAKRIK有機菜籽油原價119元，特價89元；彩色螺旋義大利麵原價169元，特價129元；BIRDSEYE花椰菜綜合蔬菜原價100元，特價75元。點心類有藍莓或越橘風味的BELONING 牛奶巧克力片原價79元，特價59元；心型起司球原價150元，特價109元；O’boy可可亞飲料原價220元，特價169元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言