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年度最強潛水新人王 TUDOR碧灣FiftyEight海軍藍初上岸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1970年代法國海軍曾採用TUDOR的潛水表，使今日的碧灣（Black Bay）Fifty-eight海軍藍腕表，更具賞玩討論話題。圖 / TUDOR提供。
1970年代法國海軍曾採用TUDOR的潛水表，使今日的碧灣（Black Bay）Fifty-eight海軍藍腕表，更具賞玩討論話題。圖 / TUDOR提供。

星星在遠方閃耀，雖然有時我們感覺到的只是遙遠；一如海洋深不可測，但總傳遞無邊無際的寬廣包容與強悍。TUDOR推出全新碧灣Fifty-Eight「海軍藍」腕表（Black Bay Fifty-Eight Navy Blue），以1960年代的經典潛水表設計，並添增以新時代的精密與強悍專業。

對帝舵而言，「海軍藍」三個字不是空穴來風，1969年時，品牌曾推出過一只潛水表，具備藍色表圈和表面，雪花式時針，並為後世的收藏家名之為「帝舵藍」；隔年1970，法國海軍實際採用了帝舵潛水表成為軍規用品，也讓帝舵藍的成色，受到更多愛好者的留心。新款碧灣Fifty-Eight海軍藍腕表高程度保留1970年代的設計精華：雪花式指針、弧形的藍寶石水晶鏡面，但新一代的MT 5402自動上鍊機芯站在時代的前鋒：具瑞士天文台認證，以及不受磁性影響的矽游絲，每日誤差更在-2/+4秒之間。

值得一提的是：當年曾使用的織紋編織表帶，同樣在21世紀展現更穩定的優異體驗。2010年時，TUDOR已與法國150年歷史老舖Julien Faure公司合作，後者採用十九世紀的提花織機，編織成柔軟舒適但耐用的織紋表帶，兩造合作，一轉眼十年有成；而同一款的Black Bay Fifty-Eight海軍藍腕表，精鋼鍊帶定價為11萬6,500元，皮表帶與Julien Faure製造的織紋Nato表帶則皆為10萬6,500元，同時表殼也從傳統的41毫米「微」縮減成39毫米，更舒適上手，且一如海洋般，深邃而強悍。

TUDOR，碧灣系列Fifty-Eight「海軍藍」腕表，精鋼，自動上鍊機芯，39毫米，時間顯示，防水200米，11萬6,500元。圖 / TUDOR提供。
TUDOR，碧灣系列Fifty-Eight「海軍藍」腕表，精鋼，自動上鍊機芯，39毫米，時間顯示，防水200米，11萬6,500元。圖 / TUDOR提供。
保留1970年代的弧形藍寶石水晶鏡面，同時表圈與表冠的細緻刻度，也提升轉動時的手感體驗。圖 / TUDOR提供。
保留1970年代的弧形藍寶石水晶鏡面，同時表圈與表冠的細緻刻度，也提升轉動時的手感體驗。圖 / TUDOR提供。
由法國具150年歷史的Julien Faure公司所製造的織紋Nato表帶，品質優異而配戴舒適。圖 / TUDOR提供。
由法國具150年歷史的Julien Faure公司所製造的織紋Nato表帶，品質優異而配戴舒適。圖 / TUDOR提供。

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